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Napadač na Jovanu Petrović (18), ćerku čuvenog trubača Dejana Petrovića, još nije uhapšen. Od izvora bliskog istrazi saznajemo da je indentifikovan i da ga policija traži.

Sve je prijavljeno policiji i policija traži napadača. Koliko nam je poznato, bio je na Zlatiboru, ali da je ubrzo posle toga otišao sa Zlatibora – saznajemo od izvora bliskog istrazi.

Dejan Petrović, čija je ćerka nedavno proslavila 18. rođendan, kaže da zna ko je napdač i da je reč M. B, bratu našeg MMA borca M. B. Kako je ispričao Dejan, sa društvom sa Zlatibor došao u diskoteku u Užicu. Tu su provocirali goste diskoteke, a Jovana, koja nije htela da odćuti na uvrede, odbrusila je. On je zatim udario devojku pesnicom u grkljan. Odmah je reagovalo obezbeđenje.

1/7 Vidi galeriju Dejan Petrović i supruga priredili spektakularan 18. rođendan ćerki Jovani Foto: Privatna arhiva



Devojka je pozvala roditelje. Zbog bolova koje je imala i otežanog gutanja odvedena je u bolnicu gde je konstantovana povreda.

- Jovana je sada bolje i oporavlja se. Koliko mi je poznato policija ih još traži, a on je posle odmah sa društvom otišao sa Zlatibora. Pa da mi sada moj pokojni otac Mićo ustane iz groba neću odustati dok se on ne uhapsi. Dete je u pitanju i tu nema šta da se više priča – rekao je Petrović.

Većina Užičana je zgrožena ovim događajem i ne mogu da veruju da neko ko je bar deset godina stariji i čija je snaga neuporediva sa snagom jedne devojke od 18 godina tako bezobzirno udari.

"Junačina! Brdo mišića udarilo dete! Kako su hrabri te su odmah pobegli sa Zlatibora", komentarišu Užičani.