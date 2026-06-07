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Dejana Živković u svetu modelinga istakla se još na početku karijere, te je važila za jednog od najtraženijih manekenki.

Žarila je i palila modnom pistom, a kako je jednom sama izjavila, sve je krenulo po zlu kada se podvrgla estetskim korekcijama.

"Zbog doktorke sam izgubila posao u modelingu"

- Imala sam želju sve da probam, mislila sam da mi moja prirodna lepota nije dovoljna. Prvo sam otišla usne da sredim, sve što je bilo novo meni se dopalo. Međutim, došlo je do greške, to je očigledno bila namerna greška. Tužila bih je vrlo rado, ali nemam dokaz. Mislim da ne moram ja uvek da budem svačija karma. Zbog doktorke sam gubila poslove u modelingu, od mnogih agencija sam dobijala ne ne ne - rekla je Dejana za Hype TV.

1/9 Vidi galeriju Dejana Živković Foto: Pritnscreen/Instagram, Printscreen, ATA images

Važna poruka svim devojkama

Dejana je tada poslala veoma jaku poruku mladim devojkama.

- Prvo da razmisle da li im je bilo šta potrebno, a ako nađu najboljeg doktora da ne misle da će dobiti ono što žele. Jako je važno da idu malo po malo, jer prava sreća nikako ne može da dođe na izgled.

1/5 Vidi galeriju Dejana Živković pozira na plaži u minimalističkom bež bikiniju Foto: Printscreen/Instagram

Vratila se prirodnom izgledu

Dejana je nedavno odlučila da se vrati prirodnom izgledu, a javno je o tome govorila na svom Instagramu.

- Dosta toga sam izbacila na svojoj Instagram priči tokom dana, govoreći o svemu što sam ikada radila na sebi, i sada ponosno mogu da kažem da sam uklonila sve te filere. Nekada je bilo “cool” i “in” eksperimentisati, misleći da može biti bolje, ponekad jeste, ali ponekad se nažalost pretera. Veoma sam srećna što sam shvatila da je prirodan izgled najlepši i što sam uspela da vratim svoj izgled od pre 10 godina - govorila je manekenka i dodala:

Foto: Pritnscreen/Instagram

- Imala sam veliku sreću što sam uspela da vratim svoj izgled što je prirodnije moguće, dok mnogima to, nažalost, nije pošlo za rukom. Neka dobro razmisle da li im je bilo šta potrebno, kao i kojim doktorima se obraćaju za zahteve.

Udala se za moćnika

Manekenka je u srećnom braku sa Filipom Simovićem, a sa svojim suprugom dobila je dvoje dece.

Filip je, naime, biznismen i sin savetnika Ivice Dačića, Dragana Simovića, koji je preminuo posle teške bolesti u Beogradu krajem maja 2023. u 56. godini.

1/13 Vidi galeriju Venčanje Dejane Živković Foto: Jovana Kosovac

Dejanin suprug ima 32 godine i živi u Beogradu i to u luksuznom novobeogradskom bloku. Baš u tom bloku stan ima i Marija Šerifović, ali i druge poznate ličnosti.

Školovao se u inostranstvu, generalni je direktor u porodičnoj firmi koja se bavi transportom. Vlasnik je i jedne teretane u Beogradu.