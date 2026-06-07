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Kraljica narodne muzika Lepa Lukić doživela je nezgodu kada je, tokom obične kupovine, pala nasred prodavnice i povredila nogu. Lepa je, kako je Kurir prvi pisao, nakon toga hitno prevezena u Urgentni centar.

Vidno potresena i u bolovima, pevačica je do detalja opisala šta se sve desilo.

- Trenutno sam kod kuće, snajka me previja. Pala sam i ubila sam se! Nije ništa slomljeno jer ne bih mogla da stanem na nogu. Skakućem i mora neko da me vodi do toaleta - započela je Lepa priču o nesrećnom događaju.

Nije mogla da ustane

- Došla je noćas Hitna pomoć i dali su mi injekcijuu, a sad su me zvali da vide da li sam dobro. Mislili su da me vode jer sam slomila nešto, ali nisam slomila ništa. Ne bih mogla uopšte da funkcionišem, ni da ustanem na noge - ispričala nam je u jednom dahu Lepa.

1/6 Vidi galeriju Lepa Lukić spremna za nove izazove Foto: Kurir, Printscrean, Nemanja Nikolić

- Leva noga, i kolena. Pala sam na kolena.

Ona je priznala da je u momentu pada mislila da je sve gotovo, ali da su ljudi u prodavnici, kao i taksista, pokazali ogromnu humanost.

- Pomogli su mi i ubacili me u taksi da dođem kući, čak mi je i taksista pomogao da dođem do vrata. Nisam slomila ništa i nema potrebe za terapijama. Jedino me baš boli kada ustanem i oslonim se na nogu, zato moram da mirujem. Hvala vam puno što brinete, dobro sam - završila je Lepa Lukić.