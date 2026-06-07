"UVEK SAM NA STRANI ŽENA, POGOTOVO AKO JE LJUBAV U PITANJU!" Nadica Ademov progovorila o Mini Kostić i Kasperu, pa se dotakla i Nataše Bekvalac!
Nadica Ademov uhvaćena je na aerodromu po povratku sa nastupa, a tom prilikom je po nju došao njen suprug. Pevačica je iskoristila priliku da za medije prokomentariše najaktuelnija dešavanja na domaćoj javnoj sceni, a posebno se osvrnula na situaciju u kojoj se našla njena koleginica Mina Kostić.
Nadica Ademov nije krila empatiju i pružila je javnu podršku koleginici.
– Nisam ispratila mnogo, ali sam videla šta se desilo. Baš mi je žao nje, ne znam pravu istinu i šta se krije iza toga, svakako šta god da je žao mi je. Ja sam uvek na strani žena i ne znam šta se desilo, nadam se da će sve biti u redu– izjavila je Nadica, a na pitanje o emotivnoj pozadini celog skandala, pevačica je dodala:
– Pa ne znam, šta god da je žao mi je, pogotovo ako je ljubav u pitanju, onda mi je previše žao – rekla je Nadica pre nego što se uputila ka svom suprugu na aerodromu.
"Svi smo na ivici da pošizimo"
Pored toga, Nadica Ademov je prokomentarisala i nedavno priznanje Nataše Bekvalac, koja je iskreno rekla da je zbog prirode posla često bila "na ivici da pošizi". Ademova se u potpunosti složila sa novosadskom barbikom, ističući težinu estradnog poziva.
– Svi smo, ko nije taj ko nije bio u takvoj situaciji, nema ga. Ovaj posao donosi svašta nešto lepo, ali donosi i ono što baš nije lepo – zaključila je pevačica.
kurir.rs/blic