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Nadica Ademov uhvaćena je na aerodromu po povratku sa nastupa, a tom prilikom je po nju došao njen suprug. Pevačica je iskoristila priliku da za medije prokomentariše najaktuelnija dešavanja na domaćoj javnoj sceni, a posebno se osvrnula na situaciju u kojoj se našla njena koleginica Mina Kostić.

1/11 Vidi galeriju Pevačica Nadica Ademov objavila je danas album "Milostinja" na kojem je na desetine ljudi radilo godinu dana. Foto: Dušan Petrović

Nadica Ademov nije krila empatiju i pružila je javnu podršku koleginici.

– Nisam ispratila mnogo, ali sam videla šta se desilo. Baš mi je žao nje, ne znam pravu istinu i šta se krije iza toga, svakako šta god da je žao mi je. Ja sam uvek na strani žena i ne znam šta se desilo, nadam se da će sve biti u redu– izjavila je Nadica, a na pitanje o emotivnoj pozadini celog skandala, pevačica je dodala:

– Pa ne znam, šta god da je žao mi je, pogotovo ako je ljubav u pitanju, onda mi je previše žao – rekla je Nadica pre nego što se uputila ka svom suprugu na aerodromu.

1/7 Vidi galeriju Mina Kostić Foto: Pritnscreen/Instagram

"Svi smo na ivici da pošizimo"

Pored toga, Nadica Ademov je prokomentarisala i nedavno priznanje Nataše Bekvalac, koja je iskreno rekla da je zbog prirode posla često bila "na ivici da pošizi". Ademova se u potpunosti složila sa novosadskom barbikom, ističući težinu estradnog poziva.

– Svi smo, ko nije taj ko nije bio u takvoj situaciji, nema ga. Ovaj posao donosi svašta nešto lepo, ali donosi i ono što baš nije lepo – zaključila je pevačica.