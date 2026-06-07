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Stanje pevačice Mine Kostić glavna je tema ove nedelje, a javne ličnosti oglasile su se ovim povodom samo za Stars specijal. 

Donosimo vam ekskluzivni intervju sa muzičkim zvezdama Miletom Kitićem i Martom Savić, a sve povodom spektakla: koncerta Južnog vetra.

Bili smo i na Beogradskom poselu, a donosimo vam i ekskluzivne razgovore sa Džajom Amadeusom i Saletom Tropicom, Enesom Begovićem, Dj Krmkom, Jasnom Kočijašević i Kanarincem, kao i sa Daliborkom Stojšić i Žarkom Dančuom. 

Ne propustite još jedan Stars specijal sa Olivijom Jontić i Ivanom Kleutom. 

Danas od 16h na Kurir televiziji.