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Dejan Dragojević otkrio je da se pomirio sa Željkom Mitrovićima i to u trenutku kada čeka prvo dete sa izabranicom Jovanom Stojanović, koja je u petom mesecu, kao i razlog zatvaranja picerije.

- Osećam se fenomenalno, ali malo pod strahom. Trebalo bi sve to stići, izgurati, odraditi i ispoštovati čitav taj period. Osećam se baš lepo, ali pod tenzijom, zato što bi trebalo završiti kuću, sobu, kuhinju i odraditi sve te testove. Svaki odlazak na ekspertski ultra-zvuk je stresan jer nikad ne znaš, iako je hvala Bogu sve u redu, mada je uvek neka tenzija. Jovana mora da miruje, ne može da se savija i diže teško. Dođeš onda kući, ne može jedan pa drugi majstor, onda moram da radim sam - rekao je Dejan na samom počeku razgovora za Informer i dodao da je dosta teže kada Jovana ne može da mu uskoči u pomoć.

1/6 Vidi galeriju Pobednik Zadruge 5, Dejan Dragojević, posle dosta vremena se pojavio u emisiji "Amidži šou" Foto: Pink

- Jovana je dok smo radili, uzimala macolu i razvaljivala zidove. Nije da je baš sve na meni, nego je najveći problem nju zaustaviti, jer ona bi uvek nešto da radi. Tako da, došao je trenutak da ne sme ništa da radi.

U porodici Dragojević najviše se on obradovao lepim vestima.

- Ja! (smeh) Ne mogu da izvojim nikoga jer je svako drugačije reagovao, a svi su se neverovatno obradovali! Bilo im je mnogo drago, svi su plakali jer su se veoma iznenadili. Pokušavali smo već duži vremenski period i nije nam se dalo. Kada Bog da, tad se i dogodi - ponosno je istakao budući tata.

Dejan je dodao i koliko je srećan jer se i njegov rođeni brat, David Dragojević, ostvario u ulozi oca.

- Još je lepše jer se David ostvario kao otac, sada i ja, a razlika među decom će biti mala, samo oko dve godine - rekao je on.

Još ne znaju pol bebe.

- Još ne znamo pol deteta, ali kada budemo znali imamo ideju kako ćemo da uradimo otkrivanje pola. Biće specifično, ali neće biti glamur i vatromet da pogodi avion, Mesec i Jupiter...

Skorman

Njegov brat David imao je glamuroznu žurku povodom otkrivanja pola bebe, a Dejen je odgovorio da želi da pokaže ljudima da sve to može i skromno.

- Ne, ne, ništa slično! Volim da ljude vratim u realnost, kako kroz sređivanje kuće, tako i kroz sve ostalo što radim uz minimalna ulaganja. Želim da pokažem ljudima da ne moraju svi da trče ka tome da potroše zadnji dinar kako bi fascinirali pratioce na društvenim mrežama, nego da sve to može da bude u maloj prostoriji, a da izgleda slatko, interesantno i lepo. Ja sam neko ko zagovara tu stranu - zaključio je budući tata.

1/11 Vidi galeriju Dejan Dragojević sređuje novu kuću Foto: Printscreen

Za razliku od njega, njegov brat David mnogo više teži glamuru i potpuno drugačijem načinu života.

– Znate kako, njemu nije žao! Ja kada bih sada otišao u izlazak u kakav on ide, bilo bi mi žao da potrošim toliki novac. Imam već sto nekih drugih stvari koje bih mogao da uradim i prosto bi mi bilo žao da u nekom klubu ostavim te pare za ikebanu od "Moeta" ili "Dom Perinjona". On voli da izlazi, da kupi dobre patike, dobre majice i dobar sat. Sve kupuje markirano, dok sam ja lik koji ode u tržni centar i kupi ono što se nudi. Odmalena je bio takav, profesionalno je igrao fudbal, uvek je radio i sebi kupovao najbolje stvari, skroz je drugačiji lik od mene. Mi kada odemo na Štrand, on sedi u kafiću i pije piće, a ja sedim u pesku na plaži i pijem sok – rekao je Dejan kroz šalu.

Zatvorili piceriju

Takođe, Dejan i Jovana su prošle godine otvorili piceriju u Novom Sadu i veoma brzo razradili biznis. Međutim, sada su doneli odluku da trenutno stave tačku na to poglavlje u svojim životima.

Razlog za ovaj potez je to što im je sada sav fokus na izgradnji kuće, koja će postati njihov novi porodični dom i prava oaza mira za njega, Jovanu i dete.

- Sve ide ka tome, sve se ulaže u prostor, dete, kuću i ženu. Picerija je zatvorena, a ljudi su odmah počeli da pišu kako posla nije ni bilo. Odmah se iznerviram zbog toga! Poenta je zapravo u tome što je lokal oduzimao previše već početkom meseca, a niko te ne pita da li je posla bilo ili ne. Ima toliko stvari koje jednostavno moraju da se plate: tu su plate radnika, doprinosi i kirija. Ne daj Bože da jedan mesec bude malo lošiji, pa da ja moram da dodajem novac, jer to dodavanje uopšte nije malo kada se preusmeri na neke druge stvari. Meni samo jedan mesec onog osnovnog što se plaća za lokal vredi koliko i to da pola kuće sredim. Dolazi dete, dolaze testovi, pregledi, lekovi, opremanje sobe, krevetac i brdo nekih stvari sa kojima ja još uvek nisam upoznat kako funkcionišu. Oduvek sam želeo da se ostvarim kao roditelj i mnogo mi je preče da završim sve oko doma, nego da budem privatnik koji robuje biznisu 24 časa dnevno, jer zaista želim da budem konstantno uz Jovanu. Eto, zato nisam želeo da budem privatnik, a da pritom budem zarobljen - ispričao je Dejan.

1/5 Vidi galeriju Dejan Dragojević sa devojkom otvara piceriju Foto: Printscreen/Instagram

Zakopali ratne sekire

Dejan se nedavno ponovo našao u emisijama na Pink televiziji, te nas je zanimalo da li to znači da su "zakopali ratne sekire" i da postoji mogućnost da ga ponovo gledamo u rijalitiju.

- Veliki pozdrav za Velikog šefa i Šeficu, vratio sam se i ponovo su mi otvorili vrata, na čemu sam im veoma zahvalan. Gostovao sam u nekoliko emisija koje su se emitovale i drago mi je zbog toga. Sada se fokusiram na sebe i na ono što želim da stvaram, poput podkasta koji sam već snimao. Nastaviću sa tim čim se malo organizujem, jer se u međuvremenu desila Jovanina trudnoća, a ja jednostano nisam želeo da odsustvujem od kuće – istakao je Dragojević, pa se nadovezao na potencijalno učešće u narednoj sezoni rijalitija.

1/5 Vidi galeriju Željko Mitrović zna šta radi Foto: Printscreen, PR Pink Pedia Group, Printscreen/Instagram/zeljkomitrovic

Ništa od rijalitija

- Što se tiče rijalitija, ne vidim sebe ponovo tamo jer bih dosta toga izgubio. Bio sam u toj priči od 2016. do 2022. godine i mislim da je to previše. Otišle su mi neke lepe godine u kojima sam mogao sebe da usmerim na sport ili na sticanje nekog znanja, ali nema veze. Sa druge strane, to mi je donelo i dosta toga dobrog. Sve je to bara-bar, zavisi samo od toga ka čemu čovek žudi. Koliko god da se snimam, na kraju dana najviše težim ka tome da me niko ne prepozna. Želja mi je da prođem musav kroz centar grada, da jedem i da me niko ništa ne pita.

Stanija napravila pometnju

Ne prati mnogo Elitu 9.

- Ne mogu nikoga posebno da izdvojim zato što ne pratim toliko dešavanja. Ne favorizujem nikoga, ali sam već rekao da postoji nekoliko njih koji zaslužuju pobedu, i to u smislu da tu pobedu iskoriste na pravi način i da se više nikada ne pojave u tom formatu. Rijaliti ti zaista "srče" sve moguće iz organizma. To su, na primer, Anita, jer je ušla kako bi se izborila za svoje dete i postaće opet majka, pa mislim da bi njoj taj novac i te kako dobro došao. Sa druge strane je Aneli, koja je već nekoliko godina tu i takođe ima ćerku, pa smatram da bi i njoj to dobro poslužilo. Sa treće strane je Asmin koji može da pomogne, kao i Ivan Marinković, ali ima tu još ljudi koji tačno znaju šta bi uradili sa tim novcem – bio je iskren Dejan, pa se nadovezao na ulazak Stanije Dobrojević u "Elitu 9".

1/5 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen, Printscreen YouTube

- Stanijin ulazak je bio prava bomba! Ona nikako ne može da pogreši što je ušla, iz prostog razloga što ta priča traje već godinama. Oni se svi tamo nešto vrte i uzimaju novac, a ona je osoba koja živi od influensinga, Instagrama, slika, snimaka i reklama... Najbolje što je mogla da uradi jeste da uđe i da na račun te teme, o kojoj se već uveliko komentariše, uzme dobru zaradu. Kao što sam i ja svojevremeno ulazio da zgrnem pare, pa šta se na kraju sve izdešavalo. Ko je tu uopšte znao šta je istina i šta se stvarno dešava, jer kada su velike pare u igri, pitanje je ko je na šta spreman i ko je koliko iskren. Ali Stanijin ulazak je svakako napravio ozbiljnu pometnju - zaključio je Dejan.