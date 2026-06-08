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Ostalo je nešto više od dve nedelje do dugoočekivanog koncerta Južnog vetra 27. juna na Tašmajdanu. Uz Draganu Mirković, Sinana Sakića, Kemala Malovčića i Šemsu Suljaković, i Mile Kitić je osamdesetih godina harao estradom kao član prve i najpoznatije postave Južnog vetra.

Mile je bio jedan od pevača čije su pesme obeležile generacije, a hitovi koje je snimio u tom periodu i danas se pevaju istim žarom kao nekada.

1/4 Vidi galeriju Mile Kitić Foto: Luka Belaćević, Promo

Upravo zbog ovog koncerta, i Miletova supruga Marta Savić odlučila je da prekine pauzu dugu 17 godina i da ponovo stane pred publiku kako bi otpevala pesme koje su obeležile jednu eru.

Ovim povodim, Mile je sa svojom suprugom Martom, ugostio ekipu Kurir televizije u svojoj novoj vili na Avali, u kojoj uživaju već neko vreme.

- Stvarno jedan fin povod da se još jednom sastanemo u ovom sastavu, a nadam se da ćemo se i još sastajati. Ljudi se vraćaju u neka druga vremena, kad smo baš mi svirali i pravili velike turneje. Južni vetar je još aktuelan. Stvarno se radujem što ćemo se družiti 27. juna - rekao nam je na početku razgovora folker, pa dodao:

- Davne 1984. kad sam snimio prvu ploču "Čaša ljubavi" sa Južnim vetrom, moj se život okrenuo u smislu muzike. Od tada sam napravio baš jednu veliku dobru seriju koncerata "Hej, vi hitri dani", "Čaša ljubavi", "Ja neću ljepšu", "Hej živote, hej sudbino", "Istinu ti u očima čitam", "Mogao sam biti car, "Svi kockari gube sve", "Vuk samotnjak". Ja sam i posle pravio dobre pesme, ali se malo muzika promenila - istakao je Mile.

Foto: Damir Dervišagić, Dragan Kadić

Zlatno doba benda trajalo je od 1982. do 1991. godine, kada je nažalost, rat na prostoru bivše Jugoslavije, doprineo tome da se čuvena petorka rastavi i svako krene svojim putem.

- Mene najlepše uspomene vežu za Južni vetar i mislim da i većina nas pevača to misli. Ipak su to neki temelji. Kad ne znam šta ću da pevam, samo počnem "tamtaratamtara.." Ili, evo vidimo, sva dešavanja koja imaju i svi pevači i pevačice, pesma "Od kad sam se rodio", mora da bude. Ako nema toga uveče, nema veselja - nadovezao se Kitić.

Mile je evocirao uspomene i na pokojnog Sinana Sakića.

- Sinan je bio možda i centrafor u našoj ekipi. Ali, šta je tu je. Mislim da on odavno nedostaje, veliki je gubitak to za nas iz Južnog vetra. mi ćemo to nadoknaditi s njegovom pesmom. Čujem da će možda pevati njegov sin, ali i ako ne bude, mi moramo otpevati njegove pesme. Na neki način, to veče će biti posvećeno i njemu - rekao je pevač.

1/4 Vidi galeriju Marta Savić Foto: Luka Belaćević

Ovaj koncert biće jedinstvena prilika da publika posle skoro dve decenije, na bini vidi i Martu Savić, koja je scenu zamenila plažom u Dominikani, gde bračni par takođe ima nekretninu.

- To će biti iznenađenje večeri jer ja jedina aktivno ne pevam. A ovo je povod gde zaista moram da se pojavim. Pre svega, velika je obaveza i velika je čast bila biti deo Južnog vetra. U to vreme sam bila svesna težine svega toga. Evo i danas, vreme je pokazalo da je ta veličina pokreta i tog zvuka Južnog vetra bila revolucija. I ona traje već toliko godina i zaista imam obavezu prema Južnom vetru i poštovanju prema Miletu Basu i mom drugu Goranu Jovanoviću - rekla nam je na početku razgovora Marta.

Pevačica je istakla da joj je publika uvek bila najvažnija, ali i da je ima veliku tremu pred ovaj koncert.

- Ja uvek imam neku tremu. Evo i sad imam tremu. Ja sam čovek koji je perfekcionista i onda nikad nisam zadovoljna. Uvek tražim ono što fali, nikad nisam zadovoljna onim što sam napravila. Treba je deo svakog čoveka koji teži ka savršenstvu i ima veliku odgovornost. Samo nek je pozitivna trema i dobro je - rekla je Savićeva.

Marta se Južnom vetru i ekipi pridružila 1993. godine.

1/4 Vidi galeriju Marta Savić i Mile Kitić Foto: Damir Dervišagić, Facebook, Dragana Udovicic

- Sećam se momenta kad sam prvi put došla u studio Južni vetar i tog susreta sa Miletom Basom. To je bilo poštovanje i divljenje. Ne znam ni kako sam ušla, ni kako sam izašla. Sećam se samo da mi je uputio par komplimenata na račun mog izgleda. Posle toga sam toliko želela da uradi nešto za mene i kad je rekao da će mi uraditi album, mojoj sreći nije bilo kraja - prisetila se Marta, pa otkrila šta je sve asocira na Južni vetar:

- Prvo kad pomislim na Južni vetar, pomislim na tu čuvenu petorku - Dragana Mirković, Sinan Sakić, Kemal Malovčić, Šemsa Suljaković i Mile Kitić. Druga asocijacija, ne manja važna, Mile Bas, Perica Zdravković i Sava Bojić. Ja sam bila fan Južnog vetra, pogotovo Šemsin. Ona je moja kraljica oduvek, bila i ostala i do dan danas - zaključila je pevačica.

Podsetimo, dosad je potvrđeno da će publici pevati Dragana Mirković, Mile Kitić, Kemal Malovčić, Srećko Šušić, Medo Sakić, Anica Milenković, Marta Savić i Bane Vasić, dok organizatori najavljuju da spisak nije konačan i da će objaviti još brojne velike zevzde različitih generacija koji će 27. juna pevati na Tašmajdanu.

1/15 Vidi galeriju Marta Savić i Mile Kitić Foto: Prinscreen

Kurir.rs

Mile Kitić za Kurir: