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Goran Žižak, poznatiji kao DJ Krmak, dugo se ne pojavljuje u javnosti.

Posle duže medijske pauze, šoumen se pojavio pred kamerama Kurir televizije, gde je u intervjuu za emisiju "Stars specijal" govorio zašto ga nije bilo dugo na sceni, ali i o svim drugim aktuelnim temama koje zanimaju javnost.

1/5 Vidi galeriju Muzičar se našao u nezavidnoj situaciji Foto: Privatna Arhiva, printscreen YT, Printscreen

Čini se da se muzika danas više gleda nego sluša. Šta vi mislite?

- Upravo tako. Takva su vremena došla. Ali ti ljudi vrlo brzo nestanu. Nekad nije bilo ovoliko medija, a ni interneta. Sećam se da su mi starije kolege nekad pričale, da kad izdaju ploču, mogli su komotno da rade dvorane.

Šta mislite o fenomenu Jakova Jozinovića?

- Moja neka vizija je da na svakih pet godina dolazi do smene generacija. To je sasvim normalno i svako vreme nosi svoje breme. Ljudi su nekad mnogo duže pravili karijere i to je sve turbulentno trajalo. Danas sa jednom numerom možeš postati poznata i atraktivna ličnost. Vreme pokaže koliko to traje i koliko to publika prihvati i da li je adekvatna osoba da iznese tu težinu same umetnosti koju plasira. Videćemo i za tog mladog dečka, on je sad lep i mlad. Sve je u njegovim rukama i u ekipi koja radi s njim.

Za Desingericu kažu da je "DJ Krmak našeg vremena". Kako vi to komentarišete?

- Opet dolazim na ono da na svakih pet godina dolazi do smene generacija. Klinci slušaju nešto drugo.

Godinama ste na estradi i uvek ste ostali dosledni sebi, uprkos raznim komentarima i osporavanjima.

- Bio sam sistematski spreman da uđem u priču DJ Krmka i da nosim ovu težinu 25 godina. Nije bilo lako. Kad sam ja počinjao, bilo je jako teško da se sa ovim imenom plasiram bilo gde i da me mediji prihvate. Ljudi su bežali od mene, kao da imam nekakav tifus.

Zašto su bežali?

- Naše područje i mentalni sklop je naučio na klasiku - Mića, Drago, Pero i to je to. A odjednom se pojavilo nešto što nikada nije bilo i naravno da je to zaintrigiralo celu naciju. "Kakav Krmak, šta je sad ovo?" Posebno moje kolege. Znali smo da pričamo normalno u studiju dok se ne upali crveno svetlo na kameri. I onda samo osetim kako moraju da žure i ostave me samog. Ja sam to znao i nosim se s tim.

1/5 Vidi galeriju DJ Krmak Foto: printscreen YT

U kakvim ste sad odnosima s njima i šta vam kažu?

- Nisam nikad primetio da mi se neko od njih izvinio i rekao da je pogrešio, a sad prilaze normalno, sedimo i družimo se. Ja sam znao u šta ulažem i meni je to sve okej. Nikakvih problema nemam, osim što ne mogu na moru da se razgaćim i budem opušten, zato što nema osobe na zemlji koja ne zna ko je DJ Krmak. Plasiram kvalitet.

Poznati ste po drečavoj boji kose. Koliko često se farbate?

- U poslednje vreme se kvalitet iskvario. U početku je bilo teško da se nađu ovakve boje. Tako je bilo i sa garderobom, morao sam sve nešto dodatno da kupujem, neke kože i da nosim obućaru i krojaču da mi napravi to što želim. Vreme mi je išlo na ruku i nekad sam sebe pohvalim i kažem da moda treba da mi bude zahvalna jer sam ja doneo šarenilo na ove prostore.

Kurir.rs

DJ Krmak za Kurir: