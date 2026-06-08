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Stanojka Mitrović Ćana osvrnula se na prave mere vrednosti, život i današnjicu na estradi.

Pevačica je priznala šta joj smeta na muzičkoj sceni, ali i generalno u svakodnevnici.

"Niko više nema živaca da sluša"

- Smeta mi možda... Generalno, neko nestrpljenje. Zato sam oduševljena bila sinoć kada sam videla one silne ljude ispred Hrama. Pomislila sam Hvala Bogu, nije sve gotovo. Izgubili smo strpljenje. Kada su pesme u pitanju, niko više nema živaca ništa da sluša. Da li da snimamo cele pesme, ili samo strofu i referen. To su nam ovi telefoni doveli... Kako je tačno došlo do toga, to me užasava - govorila je Ćana u emisiji Bunker kod Lune Đogani i dodala:

1/5 Vidi galeriju Ćana Foto: Kurir Televizija, Printscreen/Happy

"Izgubili smo kompas"

- Kada vidim poruke, više ima smajlića nego reči. Za nekoliko godina, ako se ovo ovako nastavi, deca nam neće pričati. Užasavam se toga, i kad dođem do prijatelja, a deca im u sobi po ceo dan. Dopisuju se, igraju igrice, to virtuelno druženje. Meni je to neverovatno, ljudi su prestali da pričaju, da se druže... Kad vidim negde da su svi na svom telefonu, neverovatno. Izgubili smo kompas potpuno... Jedan zagrljaj vredi više nego 10 telefona. Ljudi su u milionskom gradu usamjeni...

Prave vrednosti

Stanojka Mitrović Ćana govorila je o svom sinu jedincu i porodici.

Pevačica je otkrila čemu je želela da nauči naslednika i šta joj je najvažnije u vaspitanju deteta.

Ćana je priznala da je neizmerno zahvalna svojoj porodici na podršci koju joj pružaju.

1/4 Vidi galeriju Ćana i sin Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

- I suprug i sin su naklonjeni meni. Prvo idu moje, pa onda njihove obaveze. Ja sam im prezahvalna na tom odnosu. Kad je Luka bio mali vaspitavali smo ga da bude dobar i pošten momak. Da njegova reč bude "amin". Ako je nešto rekao ili obećao, to mora tako da bude. Više puta se meni desilo da nešto obećam unapred, neki nastup, posle mi dođe nešto pet puta bolje, ali nema veze, ja ispoštujem ono što sam rekla. Ako nešto kažem, to mora da bude tako. Ali danas je neko drugo vreme... - govorila je Ćana u emisiji Bunker kod Lune Đogani i dodala:

1/6 Vidi galeriju Ćana i Boban Rajović sa sinovima Foto: ATA images, ATAIMAGES, Printscreen/Paparacolov

"Sin je izrastao u kvalitetnog čoveka"

- Moj sin je izrastao u jednog kvalitetnog čoveka, krajem juna meseca završava fakultet. Biće fizioterapeut. Često me zadirkuju prijatelji, da sam ja to izdejstvovala, jer ja obožavam masaže. Kada se vraćam sa puta, ja već na aerodromu zakazujem masažu, to je relaksira i jedino opušta.