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Pevačica Indira Radić još jednom je pokazala zašto važi za jednu od omiljenih folk zvezda na domaćoj sceni. Na nedavno održanoj Pasuljijadi okupila je veliki broj posetilaca koji su od prvih taktova pevali njene hitove uglas, a atmosfera je tokom večeri dostigla usijanje.

Publika je uživala u njenom bogatom repertoaru, a emotivan trenutak dogodio se kada je Indira zapevala pesmu „Poželela“. Pevačicu su tada savladale emocije, pa je na kratko zastala, vidno dirnuta reakcijama okupljenih te se rasplakala.

Sa knedlom u grlu obratila se publici i otkrila da ovu numeru najmilijima koji nisu među živima.

Njene reči izazvale su snažne emocije među prisutnima, a mnogi su zajedno sa njom pevali stihove pesme.

1/9 Vidi galeriju Indira Radić Foto: Printscreen/Instagram

- Izvinite molim vas, rasplakala sam se jako sam se rasplakala, jer ova pesma "Poželela" uvek je nekako posvetim onima koji nisu pored mene, koje mnogo volim i koji nisu tu i koji su otišli negde na onaj večni svet...ali verujem da jednog dana svi ćemo se mi sresti..za sve ljubavi, iskrene, prave uvek poželimo ono što nije pored nas. Neka svi žive večno i neka im je laka gore lepa zemlja.