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Legendarni pevač Miroslav Ilić nedavno je otvorio dušu i podelio nepoznate detalje iz svog života. Iako o svom poreklu govori veoma retko, pevač je otkrio zbog čega je na vrhuncu slave kategorički odbio da se o njemu snimi film, ali i kako je izgledala njegova potraga za sopstvenim korenima i porodičnim stablom.

Osamdesetih godina prošlog veka, Miroslav Ilić je bio izuzetno popularan, te je bio prvi pevač o kojem je planirano snimanje filma. Ipak, on tu ideju nije želeo da prihvati.

O tome je detaljnije govorio u emisiji "Život kao takav".

- Osamdesetih godina, tamo negde 1982. godine, radio sam s čuvenim menadžerom Rakom Đokićem. U Novom Sadu je postojala producentska kuća Panonija, čini mi se. Tada su mi ponudili da snime film po mojoj pesmi 'Zavoleh devojku iz grada'. Trebalo je samo da se pojavim tamo, ali odbio sam. Ne bih voleo da se snimi film o meni".

1/5 Vidi galeriju Miroslav Ilić Foto: Nemanja Nikolić, Kurir, Kurir Ahiva

Istraga o poreklu

Pored uspešne karijere, Ilić veoma drži do tradicije i sećanja na pretke. Njegova želja da sazna odakle potiče navela ga je da preduzme konkretne korake i istraži svoju porodičnu istoriju unazad nekoliko vekova.

Pevač je svojevremeno objasnio kako je tekao taj proces.