OVO JE PRAVA ISTINA O POREKLU MIROSLAVA ILIĆA! Unajmio čoveka da mu sazna sve - istražio porodično stablo 300 godina unazad - koreni mu iz SRPSKE KOLEVKE
Legendarni pevač Miroslav Ilić nedavno je otvorio dušu i podelio nepoznate detalje iz svog života. Iako o svom poreklu govori veoma retko, pevač je otkrio zbog čega je na vrhuncu slave kategorički odbio da se o njemu snimi film, ali i kako je izgledala njegova potraga za sopstvenim korenima i porodičnim stablom.
Osamdesetih godina prošlog veka, Miroslav Ilić je bio izuzetno popularan, te je bio prvi pevač o kojem je planirano snimanje filma. Ipak, on tu ideju nije želeo da prihvati.
O tome je detaljnije govorio u emisiji "Život kao takav".
- Osamdesetih godina, tamo negde 1982. godine, radio sam s čuvenim menadžerom Rakom Đokićem. U Novom Sadu je postojala producentska kuća Panonija, čini mi se. Tada su mi ponudili da snime film po mojoj pesmi 'Zavoleh devojku iz grada'. Trebalo je samo da se pojavim tamo, ali odbio sam. Ne bih voleo da se snimi film o meni".
Istraga o poreklu
Pored uspešne karijere, Ilić veoma drži do tradicije i sećanja na pretke. Njegova želja da sazna odakle potiče navela ga je da preduzme konkretne korake i istraži svoju porodičnu istoriju unazad nekoliko vekova.
Pevač je svojevremeno objasnio kako je tekao taj proces.
- Odavno sam tragao za tim ko sam i šta sam. Davnih godina sam čak angažovao jednog gospodina iz Ljiga da mi napravi porodično stablo, kako bih video odakle sam. Crkve su uglavnom izvori tih podataka i ne može se ići puno unazad. Možda nekih 200 do 300 godina. Po tim podacima moji su bili u istočnoj Hercegovini. Tu je začeto stablo. Jedno vreme su proveli u Crnoj Gori, u brdima levo od Danilovgrada, u selu Vinići - izjavio je u emisiji "Život kao takav".