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Do velikog koncerta Južnog vetra na stadionu Tašmajdan ostale su još samo tri nedelje, dok je do kraja pretprodaje karata ostalo svega sedam dana. Kako interesovanje publike iz Srbije i regiona ne prestaje da raste, organizatori su odlučili da dodatno podignu atmosferu pred spektakl koji mnogi već nazivaju istorijskim muzičkim događajem godine.



Naime, u narednih deset dana svakodnevno će biti otkrivano po jedno novo ime koje će nastupiti 27. juna na Tašmajdanu, pa se očekuje da lista izvođača do samog koncerta postane još impresivnija. Region sa velikim nestrpljenjem očekuje ovaj događaj, koji će nakon četiri decenije na jednom mestu okupiti izvođače i pesme koje su obeležile zlatno doba Južnog vetra.



Među novopotvrđenim imenima nalazi se i Vanesa Šokčić, koja će se publici predstaviti kao specijalni gost večeri.

Pevačica koja je tokom karijere ostavila značajan trag na domaćoj folk sceni na koncertu će izvesti pesmu „Nisu moje oči krive“, obradu velikog hita Sinana Sakića, koja je godinama unazad nezaobilazan deo njenog repertoara.



Upravo zbog snažne veze koju ova pesma ima sa publikom i nasleđem Južnog vetra, mnogi očekuju da će Vanesino pojavljivanje biti jedan od emotivnijih trenutaka večeri.

Ipak, ostaje da se vidi da li će se zadržati samo na ovoj numeri ili će publiku iznenaditi izvođenjem još nekog od hitova koji su obeležili jednu muzičku epohu.



„27. juna stadion Tašmajdan, dođite da zajedno uživamo u hitovima Južnog vetra. Vidimo se na Tašu“, poručila je Vanesa.

00:36 Još sedam dana pretprodaje karata za Južni vetar Izvor: Promo



Do sada je potvrđen dolazak Dragane Mirković, Mileta Kitića, Kemala Malovčića, Marte Savić, Srećka Šušića, Gojka, Mede Sakića, Anice Milenković i Baneta Vasića, dok organizatori poručuju da spisak izvođača još nije konačan i da će u narednim danima biti predstavljena nova velika imena.

Sve ukazuje na to da će 27. jun biti veče za pamćenje za sve generacije koje su odrastale uz muziku Južnog vetra. S obzirom na veliko interesovanje publike i činjenicu da se kraj pretprodaje ubrzano približava, očekuje se da Tašmajdan bude ispunjen do poslednjeg mesta.



Karte možete kupiti putem sajta.