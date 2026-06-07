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Može se reći da Zorica Brunclik i Nadežda Biljić imaju životne izabranike za primer.

Miroljub Aranđelović Kemiš i Toma Panić vode računa o lepšim polovinama toliko da njima mobilni telefon nije ni potreban. Sve pozive i poruke primaju njih dvojica, te su njih dve jedine muzičke zvezde kojima mobilni nije ni potreban, iako se bave estradom.

"Nema o čemu da brinem"

Nadežda je to otkrila jednom prilikom gostujući u emisiji "Amidži šou", dok se za Brunclikovu godinama unazad zna da Kemiš vodi računa apsolutno o svemu.

- Meni mobilni nije potreban. Toma završava sve. Ja nemam o čemu da brinem i ne želim više da ulazim na te društvene mreže - rekla je Nadežda.

Nadežda Biljić Foto: Dejan Milićević

Interesantno je i to da su njihove ljubavne priče veoma slične. Zorica je jednom prilikom ispričala kako je to izgledalo:

"Zgodan do bola"

- Kada sam ga srela, nisam znala da je on čovek za mene. Nisam mogla da ga smislim. Mnogo je bio prepotentan, bio je i mršav za moj ukus. O njemu se pričalo u svim krugovima, a na mene nije obraćao pažnju. Ljubio mi ruku kao tetki – prisetila se Zorica Brunclik u emisiji „Iz profila", a onda je ispričala na koji ga je način osvojila.

Zorica Brunclik i Kemiš na snimanju Pinkovih zvezda Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Ubiće me što pričam ovu priču. Bili smo zajedno na koncertu, a moje kolege i ja ga čekamo u kolima da krenemo u hotel. Ustanem ja i zateknem ga kako sedi na koferu od harmonike, onako zgodan do bola, a oko njega deset lepotica. I ja ih pitam: „Šta radite vi s mojim mužem", otkrila je Zorica kroz smeh kako je napravila prvi korak, kada je odnos sa Aranđelovićem u pitanju.

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Zorica Brunclik stigla na snimanje Izvor: Kurir