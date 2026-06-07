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Slavlje za najbliže organizovano je u jednoj vili, a procenjuje se da je za ovaj bajkoviti događaj, koji je uključivao raskošnu dekoraciju, specijalitete, rekvizite za decu i skupocena pića, izdvojeno oko 40.000 evra.

Mlada je nosila elegantnu venčanicu, dok je pevač odabrao crni smoking, a tokom ceremonije Zorana je odlučila da preuzme njegovo prezime. Zorana iz prethodnog braka sa Bogdanom Srejovićem već ima dete, a ona i Saša sada očekuju i zajedničku prinovu.

1/13 Vidi galeriju Oženio se Saša Kovačević Foto: Printscreen/Instagran

Atmosferu sa ovog slavlja preneo je izvor blizak mladencima.

- Mladenci su uživali. Sale je želeo da sve bude na visokom niovu, ali bez ikakve pompe. Hteli su da opušteno uživaju u ovom danu. Zorana takođe nije bila zahtevna što se tiče venčannice. Slavili su do kasno sinoć, pilo se i igralo, mnogo je bilo lepo - rekao je izvor.

Uvek i zauvek ću je voleti

Tokom samog čina venčanja, zabeležen je i simpatičan dijalog. Matičarka je mladoženji poručila:

"Izabrali ste pravu mladu". Kovačević je na to emotivno i duhovito odgovorio: "Tako mi je zapalo. Uvek i zauvek ću je voleti, da!". Iste reči i potvrdan odgovor podelila je i njegova žena.