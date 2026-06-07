"UVEK I ZAUVEK ĆU JE VOLETI!" Saša Kovačević rekao "da" trudnoj Zorani, a evo koliko ga je koštalo tajno venčanje
Pevač Saša Kovačević i Zorana Tasovac izgovorili su sudbonosno "da" na tajnom, ali gala venčanju nakon devet godina veze.
Slavlje za najbliže organizovano je u jednoj vili, a procenjuje se da je za ovaj bajkoviti događaj, koji je uključivao raskošnu dekoraciju, specijalitete, rekvizite za decu i skupocena pića, izdvojeno oko 40.000 evra.
Mlada je nosila elegantnu venčanicu, dok je pevač odabrao crni smoking, a tokom ceremonije Zorana je odlučila da preuzme njegovo prezime. Zorana iz prethodnog braka sa Bogdanom Srejovićem već ima dete, a ona i Saša sada očekuju i zajedničku prinovu.
Atmosferu sa ovog slavlja preneo je izvor blizak mladencima.
- Mladenci su uživali. Sale je želeo da sve bude na visokom niovu, ali bez ikakve pompe. Hteli su da opušteno uživaju u ovom danu. Zorana takođe nije bila zahtevna što se tiče venčannice. Slavili su do kasno sinoć, pilo se i igralo, mnogo je bilo lepo - rekao je izvor.
Uvek i zauvek ću je voleti
Tokom samog čina venčanja, zabeležen je i simpatičan dijalog. Matičarka je mladoženji poručila:
"Izabrali ste pravu mladu". Kovačević je na to emotivno i duhovito odgovorio: "Tako mi je zapalo. Uvek i zauvek ću je voleti, da!". Iste reči i potvrdan odgovor podelila je i njegova žena.
kurir.rs/informer