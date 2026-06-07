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Indi Aradinović žestoko je napala Dragicu Zlatić na Instagramu zbog njene izjave o hospitalizaciji Mine Kostić i njenom partneru Kasperu. Dok se Dragica branila rečima da je intervju isečen i izvučen iz konteksta, Indi joj je brutalno uzvratila da je zgrožena.

Sukob je eskalirao javno, i to na društvenoj mreži Instagram, a jabuka razdora bila je izjava Dragice Zlatić o teškom periodu kroz koji prolazi njihova koleginica Mina Kostić.

Sve je počelo kada su novinari upitali Dragicu za komentar o tome da je Mina Kostić završila u psihijatrijskoj bolnici, kao i o njenom emotivnom životu. Dragica je tom prilikom iznela svoje mišljenje, koje je ubrzo podiglo ogromnu prašinu.

1/5 Vidi galeriju Mina Kostić hospitalizovana u "Lazi" Foto: Nemanja Nikolić, Ilija Ilić, Nemanja Nikolić, Kurir.rs/Mihajlo Pavlović, Ilija Ilić

Naime, na pitanje o Mini i njenoj hospitalizaciji, Dragica je pred kamerama rekla da joj je jako žao, ali i da joj je Kasper čudan.

- Jako mi je žao, stvarno. To su stvari... Završiti na takvom mestu i nositi se sa svim tim pritiskom... Kao što vidite, mnogo se piše o tome i sigurno nije prijatno da čita o sebi svaki dan naslove kako je završila u psihijatrijskoj ustanovi, ali verovatno je imala velike razloge za to. Ne znamo šta su razlozi, možemo samo da nagađamo. Šaljem joj podršku, ali meni je čudan onaj Kasper. Ne znam kako bih rekla, čudan mi je taj njihov odnos. Iskreno se nadam da nije on povod, a ako jeste, onda je katastrofa" – rekla je pevačica za Republiku.

- Nažalost, ako je istina da joj i estrada nije pomogla... Svi biramo svoj put. I ja mogu da upoznam nekog Kaspera preko mreža, izgubim sve što imam! Smatram da je Mina neko ko je vrhunski pevač s nebrojenim brojem hitova i trebalo je malo da razmišlja! Imala je savršen put, mogla je drugačije! Meni nešto kod njega... Nije mi legao, mnogo mi je čudno. Kad čujem da moje koleginice izdržavaju muževe, pitam da li su normalne! On mora imati nešto svoje i nešto da radi! Ne mogu izdržavati nikoga. Ni ja bilo ko, meni to nije u redu. Čim čujem da je imao te... Pisanja i muvanja sa pet-šest pevačica, jasno mi je da želi da bude u tom krugu i da mu je to fetiš. Meni je to, iskreno, katastrofa."

1/7 Vidi galeriju Pevačica Dragica Zlatić došla je danas na veselje kolege Uroša Živkovića Foto: Nemanja Nikolić

Indi zgrožena

Skraćeni isečak ovog intervjua brzo je osvanuo na Instagramu, a među prvima koji su reagovali bila je pevačica Indi Aradinović. Vidno izrevoltirana rečima svoje koleginice, Indi nije štedela reči, pa je ispod objave javno ostavila oštar komentar upućen direktno Dragici:

- Fuj za komentar koji si kao koleginica dala. Nemam komentar."

Nakon javne prozivke, Dragica Zlatić je odmah reagovala i pokušala da objasni da su njene reči izvučene iz konteksta, te da joj namera nije bila da uvredi Minu:

- A sa čim sam ja pre nju uvredila??! Kao i uvek je isečeno šta sam rekla pre ovoga pa je nastavljeno da ovako zvuči, ono što sam ja htela reći je da se Mina nažalost nije snašla/iskorišćena od nekih uglavnom muškaraca ako uzmemo i onog što je zeznuo za zgradu itd. da to nije smela i trebala sebi da dozvoli, a za ovog da mi ne leži ne leži imam pravo reći, nju ni sa čim nisam htela uvrediti pogotovo sada, a ti draga nemoj odmah napadati i tražiti svađu jer se ja sigurno svađati neću!

1/5 Vidi galeriju Pevačica je opet u centru skandala Foto: Printscreen/Instagram, Kurir Televizija, Shutterstock, Zorana Jevtić, ATA images

"Žena ženi je vuk!"

Ipak, ovo objašnjenje nije umirilo Indi. Pevačica je vrlo brzo uzvratila udarac, optuživši Dragicu za nedostatak ženske solidarnosti i "pametovanje" o nečemu o čemu, kako tvrdi, ne zna dovoljno.

- Ja se ne svađam samo sa zgrožena tvojom ne ženskom solidarnošću i pametovanjem, a ne znaš ništa o njoj i njenom gubitku i emotivnom odnosu sa njenim muškarcima. No comment. Žena ženi je vuk, ne zaboravi.

Foto: Printscreen

Ovaj estradni sukob privukao je ogromnu pažnju korisnika društvenih mreža, a javnost je podeljena oko toga ko je u pravu – Dragica sa svojim otvorenim stavom o Mininim izborima, ili Indi koja apeluje na kolegijalnost i empatiju u teškim trenucima, te su drugi korisnici nastavili da pišu. Ipak pevačicu su prstale da se oglašavaju.