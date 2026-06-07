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Pevač Hari Varešanović, poznatiji kao Hari Mata Hari, otkrio je jednom prilikom da nije ljubitelj prikazivanja pred sedmom silom, jer je oduvek u svom poslu voleo čistu interakciju sa publikom sa bine, te ga nijedan medijski naslov nije poljuljao.

"Ja nisam takav"

- Imate onih izvođača i umetnika, koji voli stejdž. Evo, recimo, Pavaroti. Ali da progovoriš reč s njim, da uzmeš sekund intervjua s njim... Nema šanse. A bilo je i nekih mutih umetnika koji su želeli da se promoviše na svaki način. Ja nisam takav, ja sam malo više vezan za muziku, priznajem - pričao je pevač u emisiji "Premijera", pa dodao:

1/5 Vidi galeriju Hari Mata Hari Foto: Kurir, Nemanja Nikolić, Printscreen

- Nikada nisam rešavao stvari u medijima, nijedna laž nije doživela demant od mene, jer je laž namenjena da "zagrize", kako se ono kaže - govorio je Hari, koji je tada otkrio da ne zna odakle mu inspiracija za sve ljubavne pesme po kojima je poznat.

"Nedostajao sam porodici, ali ne kajem se"

O svom privatnom životu ne voli da govori, jer ga je, kako kaže, muzika učinila javnom osobom, kojoj se maksimalno posvetio, ali je negde na sredini puta svoje karijere shvatio koliko je nedostajao svojoj porodici.

- Mislim da sam veoma malo dao, iz razloga što su moj posao, vreme, putovanja koja su veoma duga, tražili puno pažnje. Bilo šta da radiš, a posvećen si svom poslu, prirodno je da će svi ostali, na neki način, tebe manje imati. Tako da sam stvarno zbog svoje karijere zapostavio svoje, što je i logično, ali nisam se pokajao, jer nije to bila trauma, već sam shvatio da je to moj život, moja sudbina - iskren je bio pevač, pa istakao da svoj život duguje svom ocu.

Foto: Instagram Printscrean

- Istina je, zbog njega ne bih postojao. U ta neka doba, 60. godina, u sarajevskom porodilištu je bila jeziva zima, ja sam januarsko dete. Menjali su grejanje, ne znam da li je bio kvar, ali je temperatura u sobama gde su bile bebe bila ispod nule, baš minus! Moj tata je napravio fintu, doneo je mami banane i narandže, mene stavio u kesu i ugrejao me - govorio je tada kroz smeh.