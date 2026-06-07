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Ćerka Dejana Petrovića, Jovana Petrović je pretučena u noćnom izlasku nakon što je odbila dečka koji joj se udvarao, a napadač je brat MMA borca M.B. Ona je u policiji ispričala šta se dešavalo u noći kada je došlo do incidenta.

Kako je objasnio Dejan Petrović, napadač je identifikovan kao rođeni brat poznatog srpskog MMA borca. Do sukoba je došlo kada je osumnjičeni, koji je sa društvom došao sa Zlatibora, počeo da provocira goste u diskoteci.

Ćerka Dejana Petrović, Jovana Petrović je u policiji izjavila da se incident dogodio nakon izlaska u kom su momci išli za njima u grupi i vređali ih rečima: "Je*aćemo Vas ku**e, dro*e..."

U jednom momentu jedan od njih, kako je navela, za koga je kasnije saznala da se radi o bratu M.B, koji je inače MMA borac, je prišao i obratio im se rečima: "Ku**e, pocepaću Vas! Je***u Vam mater!", što je ponovio nekoliko puta i tada joj je zadao udarac šakom u predelu vrata.

1/7 Vidi galeriju Dejan Petrović i supruga priredili spektakularan 18. rođendan ćerki Jovani Foto: Privatna arhiva

Kako je dalje ispričala, od zadobijenog udarca se zateturala unazad, a onda je prišao njenog drugarici i zadao joj udarac nogom u predelu njene noge.

Kako je dalje navela u policiji, nakon incidenta je otišla kući. Tek ujutru je, zbog bolova koje je imala od zadobijenog udarca, otišla u Opštu bolnicu u Užicu za ukazivanje lekarske pomoći.

"MMA borac bio sa svojom ekipom i njegov rođeni brat mi je udario dete"

Posetimo, Dejan se juče oglasio i otkrio detalje napada.

- Sad upravo izlazim iz SUP-a i vidim da se vest pojavila u medijima. Nije mi jasno zbog čega nije izašlo sve o napadaču, jutros u bolnici smo rekli o kome se radi i nema razloga da se prikriva. MMA borac bio je sa svojom ekipom i njegov rođeni brat mi je udario dete pesnicom u grkljan. Nema razloga da se prikriva, on je udario dete od osamnaest godina - rekao je prvo Dejan Petrović.

- Borac i ta ekipa su se noćas spustili sa Zlatibora u Užice. Jovana je bila sa tri drugarice u tom klubu i jedna je otišla kući, a ta njihova ekipa je celo veče prilazila devojkama, smarala ih i one su ostale i krenule kući, a zatim su oni krenuli za njima i napali ih da idu na "after". Na Zlatibor su hteli da ih vode, a one su rekle da imaju momke. Na šta su oni krenuli vulgarno da se izražavaju prema njima, gde je moja ćerka odbrusila bratu M.B. i on je pesnicom udario u grkljan i posle je obezbeđenje skočilo i oko tri ujutru Jovana je probudila mene i suprugu i od tad ne znam gde je levo. Nisam mrava zgazio i nisam dete tako vaspitavao da bude u takvim krugovima, a u mom gradu se to dešava mom detetu - naveo je potom Petrović.

kurir / blic

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