Slušaj vest

Pevačica Goga Sekulić pre četiri godine se razvela od supruga Uroša Domanovića, koji je danas potpuno drugačiji i malo ko bi ga prepoznao.

Goga Sekulić 2013. godine udala se za 15 godina mlađeg fitnes trenera Uroša Domanovića sa kojim je potom dobila i sina Vasilija Andreja zbog kojeg su i nakon razvoda u dobrim odnosima.

Njih dvoje godinama su živeli u Cirihu, a nakon razvoda 2022. godine Goga se vratila u Srbiju.

1/5 Vidi galeriju Goga Sekulić Foto: Privatna arhiva, Dejan Milićević

Njen bivši suprug tokom braka redovno se pojavljivao u javnosti sa Sekulićevom i privlačio pažnju atraktivinim izgledom, a posle kraha ljubavi javnost više nije imao prilike da ga viđa.

Izgleda bolje nego ikad

Ipak, u zadnje vreme fitnes trener veoma je aktivan na Instagramu gde redovno deli svoje fotografije u raznim izdanjima, a pretežno one iz teretane.

On je sada jednom slikom privukao pažnju pratioca, gde je pozirao u teretani i istakao svoje mišićavo telo. Ipak, mnogima je zapalo za oko njegovo lice, te su komentarisali da deluje kao da je ostario, pa ga na prvi pogled neki ga čak nisu ni prepoznali.

Inače, jednom prilikom folkerka je govorila o razlozila razvoda od Uroša.

- Nisam za to da neko bude sa nekim u braku na silu, to što je na silu ne valja ni za razvoj dece, ja bih volela da mi brak traje sto godina, ali došlo je neko brzo vreme, brzo se živi, žene su postane samostalne, niko nikoga ne trpi. Kada sam govorila da će brakovi postati mek drajv, društvo mi se smejalo, a evo došlo je to vreme - pričala je ona.

Pogledajte dodatni snimak.