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Vesna Đogani imala je saobraćajnu nesreću zajedno sa sinom Adrijanom, kojeg je dobila iz braka sa Đoletom Đoganijem. Vesna je otkrila da se saobraćajka desila dok su njih dvoje išli na utakmicu, a Đole bio na rođendanu kod ćerke iz prvog braka, Silvije.

Vesna Đogani, ispričala da je u pitanju bio jak udarac, ali da su svi dobro.

- Đole je bio na Silvijinom rođendanu, sin i ja smo bili na utakmici. Nas dvoje smo imali zanimljivu epizodu, išli smo na put, svašta nam se desilo. Udarilo nas je auto, ali svi smo živi i zdravi, ti ljudi su dobro.

Vesna Đogani Foto: ATAIMAGES, Printscreen Pink, ATA images

"Ugruvali smo se, bio je jak udarac"

- Mene sve to stigne, ali ići ću kod terapeuta, pa će biti dobro. Sad dobro kad si sa nekim drugim ljudima u autu okej, manje je stresno, ali kad sa svoji, detetom, baš mi nije bilo dobro. Imali smo male povrede, baš je bio jak udarac. Mi smo stalno u treningu, pa smo dobro prošli. Nisam mu odmah javila, videla sam da đuska tamo da mu je lepo, a ne može ništa da učini sa te tačke, da dođe po nas tamo. 

Vesna je nedavno bila i opljačkana.

kurir / blic

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