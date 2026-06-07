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Pevačicu Nikoliju Jovanović mediji su sreli na aerodromu u Beogradu. Ona je tom prilikom priznala koliko je uživala na nedavnim koncertima svoje majke.

"Najviše na svetu. Nastavila sam sa pripremam za svoj koncert. Vesna je odlično, ona je sada Atini" - rekla je Nikolija, pa prvi put prokomentarisala spekulacije o aferi svog partnera Relje Popovića i Anite Stanojlović:

"Ja na reagujem na priče pravo da vam kažem, samo na istine" - rekla je Nikolija.

"Prećutala bih da Relja vara Nikoliju, a ona se nikad ne bi razvela"

Podsetimo, i Vesna Zmijanac govorila je o braku ćerke Nikolije Jovanović i zeta Relje Popovića. Ona se osvrnula na nedavne spekulacije o njihovom razvodu.

Vesna je otkrila i da li bi prećutala da zna da je Relja prevario Nikoliju.

- Je l' prećutiš na primer ako znaš da je Relja prevario Nikoliju? - pitao je direktno Boki 13 Vesnu, na šta je ona odgovorila.

- Recimo da bih prećutala. Da sačuvam kuću, ja bih prećutala. Ne bih je savetovala ništa - istakla je pevačica.

1/9 Vidi galeriju Vesna Zmijanac Foto: Damir Dervišagić

- Ako te pita: "Mama šta da radim, da li da se razvedem?" - upitao je potom Boki.

- Ona mene nikad ne bi pitala šta da radi, a ne bi se nikad ni razvela. Čak i ne daj Bože da se to desi, a ne može da se desi jer je on jedan porodičan čovek, on mnogo voli Nikoliju i decu, mnogo voli kuću. I ja njega mnogo volim. To mi ne liči na njega - rekla je Vesna Zmijanac u podkastu kod Bokija 13 i dodala:

- Nije on taj tip koji se šunja po tamo nekim garderobama ili hotelima sa nekim ribama. To je toliko daleko od njega. Mislim, može on, nije pao s Marsa, ali nije on taj tip odi-odi. On ne pije, ne puši, ne jede meso... - istakla je Vesna.

kurir / blic

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