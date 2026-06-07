"ČINI ME SREĆNOM, ON JE ONAJ PRAVI" Dara Bubamara uživa sa svojom piletinom, evo šta sve momak radi za nju
Folk zvezda Dara Bubamara sletela je na aerodrom Nikola Tesla, a društvo joj je na ovom putovanju pravio njen novi, dosta mlađi izabranik. Ipak, kako ne bi bio uslikan, on je odlučio da se sakrije od bliceva fotoaparata, pa je brže-bolje napustio terminal pre pevačice kako bi dovezao automobil tik do ulaza.
Kada je stala pred sedmu silu, sa osmehom na licu je odmah objasnila zašto se njen partner iskrao.
- Mislili smo da će da vam promakne (smeh). Šalim se, otišao je po auto - rekla je pevačica, dodajući da se vraća sa nastupa u Lincu gde je, kako tvrdi, bio "opšti haos".
Ipak, najveću pažnju izazvalo je njeno priznanje o novoj ljubavi. Na pitanje novinara da li je konačno našla pravog muškarca, pevačica nije krila sreću.
- Da! Konačno sam dočekala da imam onog pravog pored sebe. Sve mi ugađa! - ponosno je istakla Bubamara.
Međutim, usledio je šok kada je dobila pitanja da li je njen dečko "povećao satnicu", jasno aludirajući na njenu čuvenu glasovnu poruku i termin "od 4 do pola 7".
Dara se na ovu opasku nasmejala i u svom prepoznatljivom stilu odbrusila:
- Aj ne s*ri!
Dara ne štedi
Dara je, podsetimo, na nedavnom odmoru prošetala pravi "Barbi" stajling sa roze pantalonama i sakoom.
Ovo je obogatila papreno skupom markiranom torbom čija se vrednost procenjuje između 5.000 i 6.500 evra.
kurir / blic
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