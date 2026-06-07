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Folk zvezda Dara Bubamara sletela je na aerodrom Nikola Tesla, a društvo joj je na ovom putovanju pravio njen novi, dosta mlađi izabranik. Ipak, kako ne bi bio uslikan, on je odlučio da se sakrije od bliceva fotoaparata, pa je brže-bolje napustio terminal pre pevačice kako bi dovezao automobil tik do ulaza.

Kada je stala pred sedmu silu, sa osmehom na licu je odmah objasnila zašto se njen partner iskrao.

- Mislili smo da će da vam promakne (smeh). Šalim se, otišao je po auto - rekla je pevačica, dodajući da se vraća sa nastupa u Lincu gde je, kako tvrdi, bio "opšti haos".

Dara Bubamara uživa u ljubavi sa svojim novim partnerom Foto: Antonio Anhel/ATA Images, Printscreen/Instagram

Ipak, najveću pažnju izazvalo je njeno priznanje o novoj ljubavi. Na pitanje novinara da li je konačno našla pravog muškarca, pevačica nije krila sreću.

- Da! Konačno sam dočekala da imam onog pravog pored sebe. Sve mi ugađa! - ponosno je istakla Bubamara.

Međutim, usledio je šok kada je dobila pitanja da li je njen dečko "povećao satnicu", jasno aludirajući na njenu čuvenu glasovnu poruku i termin "od 4 do pola 7".

Dara se na ovu opasku nasmejala i u svom prepoznatljivom stilu odbrusila:

- Aj ne s*ri!

1/4 Vidi galeriju Dara Bubamara Baka Prase Foto: Printscreen

Dara ne štedi

Dara je, podsetimo, na nedavnom odmoru prošetala pravi "Barbi" stajling sa roze pantalonama i sakoom.

Ovo je obogatila papreno skupom markiranom torbom čija se vrednost procenjuje između 5.000 i 6.500 evra.

kurir / blic

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