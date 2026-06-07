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Bivši fudbaler Duško Tošić šokirao je javnost kada je rešio da odgovori na komentar u kojem je jedan korisnik mreže "Instagram" isprozivao majku njegove dece Jelenu Karleušu.

Iako je do sada ćutao, ovim je pokazao da su tenzije sve veće, te da ja na pomolu "rat" bivšeg bračnog para.

Naime, jedan korisnik pomenute društvene mreže napisao je da Jelena uhodi Duška sa lažnih profila, a on je odlučio da odgovori na takav komentar i time je šokirao sve.

1/5 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Petar Aleksić, Antonio Ahel/ATAImages, Kurir

Šokirao sve

"Karleuša pizdi sa svojih 20-30 naloga na X-u, samo izmišlja priče da im napakosti jadna", glasio je komentar, na šta je Duško odgovorio:

"Stalno ona tako, kako joj ne dosadi više", napisao je Tošić.

Foto: Printscreen

Ovaj potez ubrzo je postao tema na "X" mreži gde su se pojavili oprečni komentari.

I dok jedni brane divu naše muzike, drugi su na strani bivšeg fudbalera.

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