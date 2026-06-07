Slušaj vest

Policija je uhapsila M.B. napadača na Jovanu Petrović (18), ćerku Dejana Petrovića.

Kako nam je rekao izvor blizak istrazi sutra će protiv njega biti dostavljena krivična prijava osnovnom javnom tužiocu.

On se sumnjiči da je u noći između petka i subote došao sa društvom sa Zlatibora u užičku diskoteku gde su vređali i provocirali goste diskoteke, a između ostalog i Jovanu i njenu drugaricu.

1/7 Vidi galeriju Dejan Petrović i supruga priredili spektakularan 18. rođendan ćerki Jovani Foto: Privatna arhiva

Kada mu je devojka odbrusila on je udario u predelu grkljana, a njenu drugaricu u nogu. Zatim je pobegao na Zlatibor.

Devojka je pozvala oca i majku, koji su je ujutru odmah odveli kod lekara, gde je konstantovana povreda grla.