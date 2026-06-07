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Poznati domaći influenser i pevač, Andrija Jović (Andrija Jo), zabrinuo je svoje pratioce na društvenim mrežama kada je objavio fotografije iz bolničkog kreveta. On je sa fanovima podelio zastrašujuće detalje zdravstvene agonije kroz koju je prolazio u prethodne dve nedelje.

Kako je Andrija (27) objasnio, sve je počelo kao "klasična virus prehlada" za koju je uzimao antibiotsku terapiju koju mu je prepisao lekar. Međutim, situacija se ubrzo drastično zakomplikovala.

"Posle 5 dana meni je postalo gore i krenulo je da mi se zatvara grlo sa jedne strane i nisam mogao više da gutam ni jedem", požalio se influenser, pokazujući tom prilikom i debeli štos lekarskih izveštaja sa raznih pregleda i testova.

Uprkos tome što je potražio pomoć ORL specijaliste i primao jake antibiotske injekcije i kortikosteroide, stanje mu se iz dana u dan samo pogoršavalo, a terapija nije pomagala.

1/4 Vidi galeriju Andrija Jo Foto: Printscreen

Uplašen i u neizdrživim bolovima, Andrija je obišao više različitih bolnica kako bi čuo mišljenja stručnjaka, da bi mu na kraju skener vrata i glave otkrio šokantnu dijagnozu.

"Od 'obične virusne prehlade' se meni stvorila ova učaurena lopta sa gnojem u glavi do koje nisu mogli da dopru antibiotici i morali su danas da mi iseku, otvore i očiste", napisao je pevač uz fotografiju svog skenera na kojem se jasno vidi problematična promena.

Nakon preživljene agonije, Andrija je priznao da je dao "brdo para" na privatne bolnice, pa ih je promenio čak četiri, ali da su mu problem na kraju uspešno rešili u Kliničkom centru.

Oglasio se fotografijom na kojoj prima infuziju, ističući da je izuzetno zahvalan tamošnjim lekarima i da se već par sati nakon intervencije oseća mnogo bolje.

Za kraj, influenser je smirio zabrinute pratioce poručivši da je sada dobro. On je istakao da, pričajući o svom iskustvu, želi da pomogne i ukaže šta treba da rade svi oni koji bi se eventualno našli u sličnoj, nimalo naivnoj situaciji.

U septembru završio u Urgentnom

Andrija je, podsetimo, u septembru polomio nogu, pa je zbog toga bio u Urgentnom.

Javno se tad zahvalio koleginicama Ruži Rupić i Ani Lazarević na pomoći.

- Da im se zahvalim što su me razvozile po urgentnim centrima, zasmejavale me i u bukvalnom smislu donele kući - naveo je on tada na Instagramu.

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