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Milo Fox, najbolji drug Stanije Dobrojević govorio je pred kamerama Pink televizije. On je otkrio ko je misteriozni muškarac koji je starleti poslao cveće, iako se svojevremeno pisalo drugačije. On je pored toga, prokomentarisao i Maju Marinković i njen odnos sa Asminom Durdžićem.

Upitan da li je istina da Stanija ima nekog milionera koji je ceka napolju, Milo je imao spreman odgovor.

- Svi znaju za milionera. Ona je lepo rekla da postoji Jevrej milioner. Ja znam da postoji. On je poslao korpu cveća, to je cveće od njega. Dobila je ruže u obliku srca. Jevrej postoji, nije želela da bude sa njim, izabrala je Asmina, tu priču je već pričala. Bila je zaljubljena u njega. Da je sponzoruša, ona ne bi sigurno pored takve opcije, izabrala Asmina. Mene ljudi osužuju jer ja branim Staniju. Da nešto loše uradi, ja bih to, kao njen drug osudio, ali ne radi ništa loše.

1/6 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen

Asmin je, kaže Milo, "našao svoj posao".

- U rijalitiju je, ali umišlja da je velika zvezda, pa leži po čitav dan tako. Učesnici se ponašaju kao da je Asmin dao sve Staniji, kao da ona nije živela u Americi i nije ništa stvorila sama.

Stanija i Maja Marinković su bile prijateljice, a onda je usledila izdaja.

To je bilo poznanstvo, ne prijateljstvo. Stanija nikada nije u mom prisustvu napljuvala Maju. Međutim, Maja je i sama od samog početka govorila da joj je Stanija idol. Kopira druge ljude, jer nema svoju ličnost. Ona je samo čekala da Stanija uđe, kako bi ona uradila to što je uradila sa Asminom. Ona se možda i zaljubila u Asmina, ali ono što mogu da kažem je da joj je on možda i najveća rijaliti greška, iskreno da kažem. Ovo što je sa Asminom uradila, nju je vratilo na ''Zadrugu 2''.

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