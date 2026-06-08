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Đina Džinović, ćerka pevača Harisa Džinovića i modne kreatorke Meline Galić, koja je postala poznata posle udaje za pevača,  ostala je uz majku posle razvoda roditelja. Nedavno je bila kod oca u Beogradu, nakon, kako je pričao, "zamrznutog odnosa" koji su imali.

Haris želi da želi maksimalno zaštiti ćerku od pažnje javnosti, međutim, Đina, po svemu sudeći, uživa da se pokazuje na društvenim mrežama. 

Naime, na društvenim mrežama podelila čitav niz različitih provokativnih izdanja, uživala u Monaku, i sa terase posmatrala formuli 1, Veliku nagradu Monako, a zatim je pokazivala kako se provodi, dok je poznato da je Melina ranije negodovala zbog Đinine potrebe da sve deli sa pratiocima.

Đina Džinović Foto: Pritnscreen/Instagram

Džinović o ćerki

Podsećamo, Haris Džinović otvoreno je nedavno pričao o odnosu sa ćerkom, pa se požalio svima.

- Nemam ja emocija više, isključio sam. Ja za Đinu kažem: "Nek je živa i zdrava!". Otišla je u Barselonu, tamo da studira nešto. Bavi se nekim svojim poslom, šta ja znam. Eto je tamo - govorio je on.

- Hoće da se uda, da napravi svoju decu, da napravi svoju familiju i ja mislim da je to sasvim normalno za svaku žensku osobu. I da su najbolji odnosi, ona bi otišla jednog dana iz ove kuće sa svojim mužem, da pravi svoju decu i porodicu. Tako će i Kan jednog dana... Ali Kan neće otići, on će ostati ovde u ovoj kući - rekao je Haris Džinović tad za "Kurir".

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