Slušaj vest

Andrija Jović, poznatiji kao Andrija Jo, influenser i pevač, zabrinuo je mnoge na društvenim mrežama kada je objavio slike iz bolničkog kreveta. Andrija je na društvenoj mreži podelio agoniju kroz koju je prolazio u prethodne dve nedelje i tom prilikom je došlo do male zabune. Naime, Andrija nije operisao glavu, već deo oko krajnika.

- Javljaju mi se ljudi s istim problemom, pa čisto da ne bude zabune, nije bilo u gornjem delu glave, nego kod krajnika - napisao je Andrija, nakon što je prvobitno spomenuo "učaurenu loptu sa gnojem u glavi".

Naveo je da je oteklina bila "vidljiva, u grlu, u tkivu", te da je "moralo da se iseče. "Peritonzilarni apsces se zove", dodao je Andrija.

Sve od virusa

Kako je Andrija (27) pre toga objasnio, sve je počelo kao "klasična virus prehlada" za koju je uzimao antibiotsku terapiju koju mu je prepisao lekar. Međutim, situacija se ubrzo drastično zakomplikovala.

"Posle 5 dana meni je postalo gore i krenulo je da mi se zatvara grlo sa jedne strane i nisam mogao više da gutam ni jedem", požalio se influenser, pokazujući tom prilikom i debeli štos lekarskih izveštaja sa raznih pregleda i testova.

Uprkos tome što je potražio pomoć ORL specijaliste i primao jake antibiotske injekcije i kortikosteroide, stanje mu se iz dana u dan samo pogoršavalo, a terapija nije pomagala.

Uplašen i u neizdrživim bolovima, Andrija je obišao više različitih bolnica kako bi čuo mišljenja stručnjaka, da bi mu na kraju skener vrata i glave otkrio šokantnu dijagnozu.

1/4 Vidi galeriju Andrija Jo Foto: Printscreen



"Od 'obične virusne prehlade' se meni stvorila ova učaurena lopta sa gnojem u glavi do koje nisu mogli da dopru antibiotici i morali su danas da mi iseku, otvore i očiste", napisao je pevač uz fotografiju skenera na kojem se jasno vidi problematična promena, o kojoj se i te kako priča.

Nakon preživljene agonije, Andrija je priznao da je dao "brdo para" na privatne bolnice, pa ih je promenio čak četiri, ali da su mu problem na kraju uspešno rešili u Kliničkom centru.