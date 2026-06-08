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Voditeljka Bojana Ristivojević rešila je da spakuje kofere i pobegne na more, a vrelim kadrom sa plaže odmah je zapalila društvene mreže.

Voditeljka se skinula u minijaturni bikini i ponosno pokazala svoje zategnuto telo, ali i silikonske grudi. Bojana je pozirala ležeći na pesku tik uz plićak, dok su njeni silikoni u gornjem delu kupaćeg kostima izbili u prvi plan.

1/5 Vidi galeriju Bojana Ristivojević Foto: Pritnscreen/Instagram

Ne želi išta da menja na sebi

- Ništa ne bih menjala na sebi, meni i veštačke trepavice kada stavim budu naporne pa jedva čekam da ih skinem. Veštačke nokte izlomim posle nekoliko dana. Jedno vreme sam razmišljala o silikonima, ali onda sam shvatila da bi to bilo pogubno jer ako mi se ne svide, šta da radim? Kako da ih odmah vadim? Volim svoj prirodan izgled i ne mislim da bih bila srećnija da imam veće usne, grudi ili zadnjicu. Sreća je u nama, a ne u haljinama i silikonima, peticama, šesticama, osmicama, do kog broja to već ide jer to ne znam, ja nosim najmanji - izjavila je voditeljka ranije za "Blic".