VODITELJKA U NAJSMELIJEM IZDANJU OVOG LETA! Pozirala u plićaku, bikini jedva obuzdao bujne obline (FOTO)
Voditeljka Bojana Ristivojević rešila je da spakuje kofere i pobegne na more, a vrelim kadrom sa plaže odmah je zapalila društvene mreže.
Voditeljka se skinula u minijaturni bikini i ponosno pokazala svoje zategnuto telo, ali i silikonske grudi. Bojana je pozirala ležeći na pesku tik uz plićak, dok su njeni silikoni u gornjem delu kupaćeg kostima izbili u prvi plan.
Ne želi išta da menja na sebi
- Ništa ne bih menjala na sebi, meni i veštačke trepavice kada stavim budu naporne pa jedva čekam da ih skinem. Veštačke nokte izlomim posle nekoliko dana. Jedno vreme sam razmišljala o silikonima, ali onda sam shvatila da bi to bilo pogubno jer ako mi se ne svide, šta da radim? Kako da ih odmah vadim? Volim svoj prirodan izgled i ne mislim da bih bila srećnija da imam veće usne, grudi ili zadnjicu. Sreća je u nama, a ne u haljinama i silikonima, peticama, šesticama, osmicama, do kog broja to već ide jer to ne znam, ja nosim najmanji - izjavila je voditeljka ranije za "Blic".
- Uvek sam želela da se ugojim, jela sam sve i svašta da bih nabacila neko kilo. Jela sam brzu hranu, a nisam se ugojila, ali sam dobijala bubuljice… Zato izbegavam brzu hranu, ne prija mi, odmah imam problem sa kožom lica. Mnogi u dijetama savetuju da se jede riba, ali meni, iskreno govoreći, ne prija. Pre trudnoće sam je često jela, ali u trudnoći ne jer mi nije prijala, a ni sada mi se ne sviđa - rekla je pre nekoliko godina za domaće medije.