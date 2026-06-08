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Nakon što je trubač Dejan Petrović javno govorio o incidentu u kojem je, prema njegovim tvrdnjama, povređena njegova ćerka Jovana, oglasio se i MMA borac Marko Bojković.

Posle prvobitne poruke da neće komentarisati slučaj dok se ne utvrde sve okolnosti, Bojković je tokom noći na društvenim mrežama objavio niz poruka u kojima je izneo svoje viđenje događaja i najavio da će, kako tvrdi, uskoro objaviti dokaze koji će rasvetliti čitav slučaj.

- Mislili ste da ćemo ćutati i podleći pritiscima? Naravno da ne, spremali smo se dobro za sve laži koje su iznete u medijima od strane čuvenog trubača Dejana Petrovića i njegove Jelene Petrović. Sutra će uslediti veliki medijski kontraudar i razotkrivanje svih laži, nameštanja meni i mojoj porodici, kao i umešanosti svih po imenu i prezimenu, sa sve dokazima od Užica, preko Beograda do Dubaija - napisao je MMA borac.

- Svoju decu vaspitavajte na način da ne budu bahata, zla i podmukla, da se u svojoj bahatosti ne pozivaju na moćna kumstva sa jedne strane, a sa druge strane na rodbinske Dubai veze - dodao je u sledećoj objavi.

1/4 Vidi galeriju Marko Bojković Foto: Printscreen/Instagram

- Kada vam dete uzmu u svoje ralje narko-dileri, lice koje se nalazi na odsluženju zatvorske kazne za pokušaj ubistva, pa onda vikendom haraju po vašem kraju sa vašim detetom sa kojim je u vezi, mnoge se loše stvari dese poštenom svetu koji ne želi problem niti ga stvara. Ali ja razumem, jer tada se može desiti da dete krije mnoge stvari kojima je ucenjeno, a koje strašno narušavaju ugled smernog deteta bez mrlje.

Foto: Printskrin/Instagram

- Nismo to želeli, nismo želeli problem, bila je to samo jedna mirna noć za nas i uvek smo na tom mestu bili dočekani prijateljski, osim te noći... Mislite li da ćemo se izvinjavati nekome? Naprotiv, mi nemamo na šta više da odgovorimo, ali je Vaš problem, gospodine Trubač, što ćete u narednom periodu odgovarati na mnoga pitanja javnosti. Jer, kada ste zlo, onda mnogi jedva čekaju ovaj momenat, a mi smo se za njega jako dobro pripremili, ali je Vaš problem što Vi niste. Budimo realni, malo kome je prijatno da gleda snimke svog deteta kojim je ucenjeno od strane kriminalaca, a sasvim slučajno mi ćemo biti prinuđeni da sve te snimke, na Vašu žalost, objavljujemo dok postavljamo brojna pitanja javno, koja će postavljati i nadležni organi, možda i ne tako javno. Vrata pakla se otvaraju, idemo tamo svi zajedno i neće nam pomoći ni kumovi, ni veze, ni moć, ni novac, već samo istina - naveo je u objavama na društvenoj mreži.

Dejan prijavio sve policiji

Podsetimo, Dejan Petrović je ranije izjavio da je njegova ćerka Jovana povređena u incidentu za koji tvrdi da je odgovoran brat Marka Bojkovića. Kako je naveo, nakon prijave policiji osumnjičeni je priveden, dok se njegova ćerka oporavlja kod kuće nakon lekarskih pregleda.

1/7 Vidi galeriju Dejan Petrović i supruga priredili spektakularan 18. rođendan ćerki Jovani Foto: Privatna arhiva

- Bogu hvala, dobro je, nosi kragnu u kući. Boli je malo, teže guta i otekao joj je taj deo oko grkljana i jabučice. Tek jutros ju je stigao strah, baš se uplašila. Juče nas je doktor za ORL upitao da li smo svesni da udarac u grkljan može da se završi smrtnim ishodom! Tako da, kada smo skontali šta je sve moglo da bude, ispalo je najbolje što je moglo - rekao je Petrović.

Brutalan napad i pretnje

Kako je objasnio Dejan Petrović, napadač je identifikovan kao rođeni brat poznatog srpskog MMA borca. Do sukoba je došlo kada je osumnjičeni, koji je sa društvom došao sa Zlatibora, počeo da provocira goste u diskoteci.

Jovana je u policiji izjavila da se incident dogodio nakon izlaska u kom su momci išli za njima u grupi i vređali ih navodnim rečima: "J***ćemo Vas ku**e, dr**e..."