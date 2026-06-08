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Pevač Sloba Radanović osvrnuo se i na Jovanu, ćerku Dejana Petrovića, koju je pretukao brat MMA borca Marka Bojkovića.

- Čuo sam za napad na ćerku Dejana Petrovića. Ja poznajem tu devojčicu, ona je vaspitano, kulturno dete, možda i najkulturnije koje sam upoznao. Udariti nju, to je dno dna. Ne sme to da prođe nekažnjeno. Čuo sam se i sa njom i sa Dekijem. To je domaćinska porodica, tradicionalna. Mnogo sam se iznervirao zbog toga, iskreno - rekao je Radanović.

1/7 Vidi galeriju Dejan Petrović i supruga priredili spektakularan 18. rođendan ćerki Jovani Foto: Privatna arhiva

Dejan prijavio sve policiji

Podsetimo, Dejan Petrović je ranije izjavio da je njegova ćerka Jovana povređena u incidentu za koji tvrdi da je odgovoran brat Marka Bojkovića. Kako je naveo, nakon prijave policiji osumnjičeni je priveden, dok se njegova ćerka oporavlja kod kuće nakon lekarskih pregleda.

- Bogu hvala, dobro je, nosi kragnu u kući. Boli je malo, teže guta i otekao joj je taj deo oko grkljana i jabučice. Tek jutros ju je stigao strah, baš se uplašila. Juče nas je doktor za ORL upitao da li smo svesni da udarac u grkljan može da se završi smrtnim ishodom! Tako da, kada smo skontali šta je sve moglo da bude, ispalo je najbolje što je moglo - rekao je Petrović.

Brutalan napad i pretnje

Kako je objasnio Dejan Petrović, napadač je identifikovan kao rođeni brat poznatog srpskog MMA borca. Do sukoba je došlo kada je osumnjičeni, koji je sa društvom došao sa Zlatibora, počeo da provocira goste u diskoteci.

Jovana je u policiji izjavila da se incident dogodio nakon izlaska u kom su momci išli za njima u grupi i vređali ih navodnim rečima: "J***ćemo Vas ku**e, dr**e..."

U jednom momentu jedan od njih, kako je navela, za koga je kasnije saznala da se radi o bratu MMA borca, navodno je prišao i obratio im se rečima: "Ku**e, pocepaću Vas! Je***u vam mater!", što je ponovio nekoliko puta i tada joj je zadao udarac šakom u predelu vrata.

Oglasio se MMA borac

Bojković je tokom noći na društvenim mrežama objavio niz poruka u kojima je izneo svoje viđenje događaja i najavio da će, kako tvrdi, uskoro objaviti dokaze koji će rasvetliti čitav slučaj.

- Mislili ste da ćemo ćutati i podleći pritiscima? Naravno da ne, spremali smo se dobro za sve laži koje su iznete u medijima od strane čuvenog trubača Dejana Petrovića i njegove Jelene Petrović. Sutra će uslediti veliki medijski kontraudar i razotkrivanje svih laži, nameštanja meni i mojoj porodici, kao i umešanosti svih po imenu i prezimenu, sa sve dokazima od Užica, preko Beograda do Dubaija - napisao je MMA borac.

Foto: Printskrin/Instagram