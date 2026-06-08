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Još jedan poklon vernoj publici! Neda Ukraden će mogima ovo leto učiniti nezaboravnim
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Naša pop diva Neda Ukraden danas premijerno predstavlja spot za novu pesmu „Ko te može više voljeti“.
Muziku i tekst potpisuje Dušan Bačić, dok je za režiju spota bio zadužen Dejan Milićević.
Foto: Promo
„Ko te može više voljeti“ donosi spoj snažnih emocija, moderne produkcije i upečatljivih kadrova, a festivalska publika imaće priliku da je čuje i uživo na ovogodišnjem CMC festivalu, jednom od najznačajnijih muzičkih događaja u regionu.
Foto: Promo
Nakon decenija izuzetno uspešne karijere, Neda Ukraden i dalje osvaja publiku autentičnom emocijom, prepoznatljivom interpretacijom i savremenim muzičkim izrazom.
Spot je od danas dostupan na Nedinom zvaničnom YouTube kanalu i svim digitalnim platformama.
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