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Nada Macura je nedavno otkrila da je dobijala ponude za promenu zanimanja iako je punu deceniju u zdravstvu.

U pitanju je ponuda za ulazak u rijaliti, a kako je sada otkrila, svojevremeno je potpisala ugovor, ali da naposletku nije ušla.

- Trebalo je da uđem i ja u jednu sezonu, pa sam razmišljala, svi su mi govorili: “Jesi li ti normalna, upropastićeš karijeru?” Potpisala sam ugovor, Željko Mitrović je bio fer prema meni, ponuda je bila dobra, pa sam je odložila. Kao, ja ne mogu da uđem u septembru, mogu posle Nove godine i svi su mi punili glavu: “Ti ćeš tamo da propadneš, osetljiva si, nemoj da ideš tamo”. Kasnije sam posle shvatila da zatvoreni prostor mnogo menja osobu, ja sam odustala, on je meni zamerio. Potpisala sam ugovor, pa sam posle tražila neki izlaz, kako je on to shvatio ne znam, ali videli smo se nakon toga, pozdravili smo se lepo - rekla je Nada.

1/8 Vidi galeriju Nada Macura Foto: Kurir Televizija

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Macura je prokomentarisala i aktuelnu situaciju u Eliti 9, ističući da joj je Asmin Durdžić i te kako simpatičan.