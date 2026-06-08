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Brat muškarca koji je optužen da je pretukao ćerku trubača Dejana Petrovića, MMA borac Marko Bojković, kako saznajemo u policiji je dao izjavu gde je detaljno opisao šta se desilo te večeri kada je došlo do incidenta u Užicu.

Kako prenose mediji, Marko Bojković je ispričao da je 6. juna na poziv prijatelja posetio jedan lokal u Užicu i tvrdio da su njega i brata napali lokalni dileri i lica na odsluženju zatvorske kazne, a da je kasnije slučaj u javnosti predstavljen potpuno drugačije od strane Jovane Petrović, odnosno njenog oca Dejana Petrovića.

Bojković je pričao da je incident počeo tako što je dečko Jovane Petrović, izvesni Marković, koji je na odsluženju zatvorske kazne i da je višestruki povratnik, započeo napad na njih u lokalu u momentu kada su se drugarice Jovane Petrović slikale sa njim i njegovim bratom. Marković je mislio da se neko udvara njegovoj devojci Jovani i tada je počeo napad na njih.

1/7 Vidi galeriju Dejan Petrović i supruga priredili spektakularan 18. rođendan ćerki Jovani Foto: Privatna arhiva

Kako prenose mediji, Bojković je izjavio u policiji da je lično pokušao da smiri celu situaciju rekavši da nema potrebe za problemima, međutim kako je tvrdio, Marković je pretio da će ih izbosti nožem, dok se Jovana pozivala na najviše državne funkcionere i navodila da su to prijatelji njenog oca.

Marko Bojković je rekao da je Marković krenuo na njega i njegovog brata koji ga je odgurnuo. Potom je Jovana krenula na njega i nju je odgurnuo, nakon čega je reagovalo obezbeđenje. Oni su nakon toga izašli napolje, a Jovana je po njegovim tvrdnjama nasrtala na brata MMA borca ponovo se pozivajući na najviši državni vrh i kuma njenog oca.

Marko je rekao da je Jovana njegovog brata izgrebala po licu, a on ju je tada još jednom odgurnuo. Potom je njen dečko, dotični Marković, sa svojom ekipom i stao ispred njegovog auta i pretio da će ih sve pobiti, nakon čega je došla policija i zaštitila ih je.

Foto: Printskrin/Instagram

"Pretio je da će nas ubiti"

Bojković je sutradan dobio poziv od policije, dao je izjavu i objasnio svoju stranu priče. Jelena je podnela prijavu protiv brata MMA borca, a kako je on kaže, posle 10 sati je otišla na pregled kod lekara.

MMA borac je rekao da je Jovana tada bila ucenjena od strane dečka, narko dilera, da iskonstruiše celu priču da je napadnuta. Kako navodi, postoje i snimci na društvenoj mreži "Tik Tok" koje je Jovana objavljuje celog dana pre odlaska kod lekara, kao i posle odlaska u policiju. Rekao je da raspolaže sa gomilom dokaza koje poseduje protiv Jovane i njenog oca.

Evo šta je rekao Dejan Petrović

Posetimo, Dejan se nedavno oglasio otkrio detalje napada.

- Sad upravo izlazim iz SUP-a i vidim da se vest pojavila u medijima. Nije mi jasno zbog čega nije izašlo sve o napadaču, jutros u bolnici smo rekli o kome se radi i nema razloga da se prikriva. MMA borac Marko Bojković bio je sa svojom ekipom i njegov rođeni brat mi je udario dete pesnicom u grkljan. Nema razloga da se prikriva, on je udario dete od osamnaest godina - rekao je prvo Dejan Petrović.

- Marko Bojković i ta ekipa su se noćas spustili sa Zlatibora u Užice. Jovana je bila sa tri drugarice u tom klubu i jedna je otišla kući, a ta njihova ekipa je celo veče prilazila devojkama, smarala ih i one su ostale i krenule kući, a zatim su oni krenuli za njima i napali ih da idu na "after". Na Zlatibor su hteli da ih vode, a one su rekle da imaju momke. Na šta su oni krenuli vulgarno da se izražavaju prema njima, gde je moja ćerka odbrusila bratu Marka Bojkovića i on je pesnicom udario u grkljan i posle je obezbeđenje skočilo i oko tri ujutru Jovana je probudila mene i suprugu i od tad ne znam gde je levo. Nisam mrava zgazio i nisam dete tako vaspitavao da bude u takvim krugovima, a u mom gradu se to dešava mom detetu - naveo nam je potom Petrović.