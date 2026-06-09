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Ana Radulović godinama važi za jednu od najatraktivnijih TV lica, a mnogi komentarišu da njena lepota nije prirodna.

Voditeljka je otkrila šta je radila sve na sebi, te da mnoge priče o njenom izgledu nisu istina.

"Ne dotiču me loši komentari"

- Radila sam usne i grudi. Botoks radim, ali to kao ne računam. Nailazila sam na komentare da sam radila nos, pa jagodice. Deluje tako jer ja prirodno imam malo veće jagodice. Sklona sam i oticanju, pa možda tako izgleda. Ne dotiču me komentari loši, stvarno se ne opterećujem oko toga. Morala sam u jednom trenutku da raskrstim sama sa sobom, ili da se isključim ili da prolupam - govorila je Ana za full screen media.

Početak karijere

Ana Radulović je rođena u Beogradu 22. Jula 1992. godine. Odrasla je sa majkom, medicinskom sestrom, i ocem, zaposlenim u državnoj firmi i bratom.

Nakon završetka srednje škole voditeljka je upisala ekonomiju, iako joj to nije bila strast. Nešto kasnije je postala i diplomirani ekonomista, te je sa uspehom završila ono što je započela.

Zbog lepote i manekenske građe uspešno se bavila modelingom, ali se tu nije zaustavila.

1/7 Vidi galeriju KO JE ANA RADULOVIĆ?! Danas je jedno od omiljenih TV lica i supruga pevača, a evo čime se bavila pre popularnosti i kamera Foto: printscreen YT

Ana se pre voditeljske karijere našla u nekoliko spotova kao što su “Ti me znaš” Srećka Krečara, “Sve moje ljubavi” Dženana Lončarevića, “Moj živote” Nenada Marinkovića Gastoza i mnogim drugim.

U dugogodišnjem braku je sa pevačem Mirčetom Radulovićem koji je u trenutku njenog pojavljivanja u medijima bio poznatiji od nje, iako je danas situacija dosta drugačija.

"Plašila sam se u početku"

Jednom prilikom je Ana otkrila i koliko je strepela kada se udala zbog svoje anonimnosti.

- Iskreno da vam kažem, ja sam se plašila i početku kako će i svekrva i svekar reagovati, s obzirom na to da kada sam ušla u familiju sam bila skroz anonimna devojka, čak ni Instagram nisam koristila. Nije mi bilo svejedno, plašila sam se svega, jer znam kako to može da bude kada se upuštaš u ovaj posao. Koliko god sve to bilo lepo, sjaj, sa druge strane, tvoju intimu i privatan život imaju pravo da komentarišu svi, podložniji smo tim napadima. Mislila sam da će gledati na mene sad drugačije, da će mi se sve duplo meriti, da će misliti da neću postići sve - dete i društvo i posao - pričala je Ana i nastavila:

1/8 Vidi galeriju Ana Radulović u bikiniju Foto: Instagram Printscreen, Printscreen/Instagram, Prinscreen

- Ali naravno da nije bilo nikakvih problema, jer su oni sve to prošli sa mojim mužem, njihovim sinom. Šta više, oni su toliko ponosni i raduju se svakom mom uspehu da mogu samo da kažem da sam srećna što imam baš takvu svekrvu i svekra. Stvarno, i moja, i porodica mog supruga nam maksimalno pomaže, zaista se slažemo svi, baš sam i kod vas u intervjuu rekla da nekad imam utisak da moji više vole njega, a da njegovi vole mene kao da sam njihova. Zaista imamo odnos koji svako može da poželi, toliko razumevanja, ljubavi, pristojnosti i poštovanja, ništa ne rešavamo svađom, samo mirnim tonom, nema mesta lošoj i negativnoj energiji - pričala je Ana za "Srpski telegraf".

Ana o razvodu

Ana se nedavno prisetila odnosa sa Mirčetom Radulovićem.

- Mi smo dva sveta različita. Super smo funkcionisali kao roditelji, ja sam mnogo radila, i noćne smene, neko to sve ne bi razumeo. Ali, nije bilo onog najvažnijeg, ljubavi. Falilo je to nešto. Nije bilo više zaljubljenosti. Mislim da smo oboje bili svesni svega, nismo ni pričali o tome, ali jednog dana smo morali da se suočimo. Pričali smo na kraju i shvatili da ne idemo u dobrom smeru. Videla sam da nije srećan sa mnom. Te priče da sam ga varala nisu istina. Svašta su pričali za mene, ali i ja sam čula svašta da njega... Mislim da me nije varao - govorila je Ana za full screen media.