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Vanbračna ćerka Osmana Hadžića, udala se nedavnonu Kruševcu.

Alisa i njen suprug organizovali su gala veselje, a Osman je svojim glasom uveličao proslavu za pamćenje.

Osman podigao sve na noge

U jednom prestižnom hotelu u rodnom gradu njenog supruga upriličili su svadbeno veselje, a svčanom činu prisustvovali su prijatelji, rodbina, kumovi i članovi porodice.

Vrhunac atmosfere se dogodio kad je ponosni tata uzeo mikrofon u ruke i zapevao svim prisutnima.

Foto: Printscreen

Mlada je blistala u belom i nije skidala osmeh sa lica.

Uspešan život u Berlinu i nesvakidašnji porodični odnosi

Iako nosi majčino, a ne očevo prezime, dvadesedvogodišnja Alisa ima ogromnu podršku svog oca još od rođenja. Ona danas živi u Berlinu, gde je završila ekonomiju i menadžment i uspešno upisala master studije. Pevač je istakao da prihvata njen izbor da nosi majčino prezime, ali ne isključuje mogućnost da u budućnosti uzme i njegovo.

Zanimljivo je da Alisa ima izuzetno blizak odnos sa pevačevom suprugom Kadom, koja joj, za razliku od strogog oca, ništa ne brani i tretira je kao svoje dete. Takođe, odlično se slaže i sa Osmanovom dvojicom sinova, te funkcionišu kao pravi brat i sestra.

1/5 Vidi galeriju Osman Hadžić Foto: Printscreen Instagram, Printscreen

Govoreći sa ponosom o svojoj ćerki, pevač je jednom prilikom objasnio kako funkcioniše njihova porodica i istakao koliko mu znači njeno prisustvo u životu:

"Nikada nisam bio oženjen majkom svoje ćerke"

- Nisam nikada bio oženjen sa majkom moje kćerke, bila je to jedna dugogodišnja veza, koja eto nije uspela da se kruniše brakom, ali jeste jednim divnim detetom kojim se ja jako ponosim, baš kao i sa mojom dvojicom sinova. Sa Alisinom majkom nisam se venčao, ali živeli smo jedno vreme zajedno, a taj zajednički život dao nam je divnu, lepu, pametnu i obrazovanu devojku... Možda mi nećete verovati, ali Alisa ima bolji odnos sa mojom suprugom Kadom nego sa mnom. Znam često biti i strog, ponekad nešto i zabraniti, a moja žena joj ništa ne brani. Tretira je kao njeno vlastito dete.“

kurir/telegraf