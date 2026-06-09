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Nemanja i Mina Nedović rešili su da prošire svoj privatni biznis, pa će tako na planini Zlatar ovog leta otvoriti i košarkaški kamp.

Bračni par na ovom mestu već poseduje kuću za odmor, koju iznajmljuju, a nedavno je sportista doneo odluku da osnuje i košarkaški kamp, koji će biti namenjen deci i mladima uzrasta od sedam do 17 godina. Kamp će se održati u dve smene: od 31. jula do 7. avgusta i od 7. avgusta do 14. avgusta, pružajući polaznicima jedinstvenu priliku da treniraju, napreduju i provedu nezaboravno leto u prirodi.

Razvoj samopouzdanja

1/9 Vidi galeriju Nemanja i Mina Nedović Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen Instagram

Kako saznajemo, cena kampa po smeni iznosiće 600 evra, a u nju ulaze: smeštaj i hrana, treninzi, oprema, ekskurzije, vansportske aktivnosti, takmičenja i dodela priznanja, dok se u slučaju braće i sestara odobrava i popust. Ukoliko neko od dece bude želeo da na Zlataru u kampu provode obe smene, cena je 1.050 evra.

Srpski košarkaš je ovaj kamp osmislio kao spoj vrhunskog sportskog rada, edukacije i zabave. Program obuhvata svakodnevne treninge košarkaških veština, rad na fizičkoj pripremi, takmičenja, kao i predavanja o zdravom načinu života, timskom duhu i sportskim vrednostima. Poseban fokus biće na individualnom pristupu svakom detetu, razvoju samopouzdanja i stvaranju zdravih sportskih navika koje ostaju za ceo život.

Učesnike očekuje rad sa stručnim trenerskim timom, gostovanja poznatih sportista i mnoštvo sadržaja koji će boravak na Zlataru pretvoriti u nezaboravno iskustvo kako na terenu, tako i van njega. Kamp je namenjen svima, pa tako i početnicima koji žele da naprave prve košarkaške korake, ali i onima koji već treniraju i žele da unaprede svoju igru.

1/6 Vidi galeriju Nemanja Nedović odveo ženu u Portofino Foto: Printscrean

Nemanja u pokretanju novog biznisa neće biti sam, a veliku podršku projektu pruža i Nemanjina supruga, Mina Milutinović Nedović, koja od samog početka stoji uz ideju da kamp postane mesto gde će deca, kroz sport, druženje i pozitivnu energiju, graditi zdrave navike i uspomene za ceo život.

Podsetimo, Nemanja i Mina, koji trenutno žive u Kneževini Monako, gde košarkaš igra za tamošnji klub, pametno ulažu novac koji su godinama štedeli, pa su pre dve godine sagradili luksuznu nekretninu na planini Zlatar. U pitanju je kuća za odmor koja se nalazi u srcu ove planine. Iako su planirali da im ova planinska kućica bude mesto za beg iz gradske gužve, ipak su odlučili da ovu nekretninu iznajmljuju, što im je još jedan siguran vid zarade.

Pored nekretnina i osnivanja pomenutog kampa, oni su se oprobali i u ugostiteljstvu, pa su od prošle godine i vlasnici kafe-restorana na Dorćolu.

1/5 Vidi galeriju KOŠARKAŠ POSTAO BIZNISMEN! Nemanja i Mina Nedović izgradili PLANINSKU KUĆICU na Zlataru, a ovako će da je UNOVČE (FOTO) Foto: Printskrin/Instagram

Košarkaš i manekenka u ovom biznisu imaju pomoć cele porodice, pa su u posao, osim njih dvoje, uključeni i njihovi roditelji, kao i Minin brat. Ideju za otvaranje ovakve vrste kafića bračni par je dobio tokom svojih mnogobrojnih putovanja po inostranstvu, a kako nešto slično nisu mogli da nađu u Beogradu, oni su brzo rešili da se upuste u ovaj posao.

Po uzoru na Evropu

- Kafe-restoran koji su Nedovići otvorili na Dorćolu napravljen je po uzoru na one evropske, gde su oni redovno odlazili kad su bili van naše zemlje. U njemu se služe samo zdravi obroci, sokovi, kafe, doručak i popularni branč, koji je apsolutni hit u svetu. Mina je gotovo svakodnevno u kafiću s prijateljicama, a i Nemanja dođe s društvom kad god mu to obaveze dozvole. S obzirom na to da oboje vode računa o ishrani i hrane se zdravo, jelovnik je kreiran po onome što oni vole da jedu i što su naručivali kad su bili na sličnim mestima. Ljudi su oduševljeni ovim konceptom. Stalno je puno, a dolazi i dosta stranaca. Iako su Nedovići verovali u ovaj biznis, posao je u prvih nekoliko nedelja prevazišao sva njihova očekivanja. Vrlo je moguće da se neće zaustaviti na ovom jednom kafe-restoranu, već da će proširiti biznis i na neke druge lokacije u prestonici - ispričao nam je svojevremeno naš izvor upućen u detalje.

Kurir.rs

Nemanja Nedović: