Muzička zvezda mislila o svakom detalju

S njim priprema ludilo

Folk zvezda Violeta Viki Miljković danas snima spot za novi muzički projekat koji je već privukao veliku pažnju javnosti. Iako još uvek ne otkriva mnogo detalja, pevačica je na društvenim mrežama podelila tek jedan kadar sa snimanja, dovoljan da među njenim fanovima pokrene brojne komentare i nagađanja. Na setu se danas nalazi više od 50 ljudi koji rade na realizaciji ovog projekta. U pitanju su vrhunski profesionalci iz sveta muzike i televizijske produkcije – renomirani reditelji, snimatelji, stilisti, šminkeri, frizeri, producenti i brojni članovi tehničke ekipe zaduženi da svaki detalj bude besprekorno izveden. Cela produkcija organizovana je po najvišim standardima, što dodatno potvrđuje koliko Viki ozbiljno pristupa svom povratku na diskografsku scenu. U prvom planu našla se impresivna robotizovana kamera čija vrednost dostiže čak 100.000 evra. Upravo taj detalj nagovestio je da Viki za novi projekat ne štedi kada je produkcija u pitanju. Poznato je da pevačica poslednjih meseci intenzivno radi na novim pesmama, pa ne čudi što je za realizaciju spota angažovana najsavremenija oprema koja se koristi u najvećim svetskim produkcijama. Na setu se danas nalazi više od 50 ljudi koji rade na realizaciji ovog projekta. U pitanju su vrhunski profesionalci iz sveta muzike i televizijske produkcije – renomirani reditelji, snimatelji, stilisti, šminkeri, frizeri, producenti i brojni članovi tehničke ekipe zaduženi da svaki detalj bude besprekorno izveden. Cela produkcija organizovana je po najvišim standardima, što dodatno potvrđuje koliko Viki ozbiljno pristupa svom povratku na diskografsku scenu. Ono što je za sada poznato jeste da Viki snima spot za duetsku pesmu sa Nermiom Handžićem, pobednikom „Zvezda Granda“, kojem je upravo ona bila mentor tokom takmičenja. Njihova saradnja izazvala je veliko interesovanje publike još od trenutka kada su se pojavile prve informacije da zajedno rade na novoj pesmi, a mnogi veruju da bi upravo ovaj duet mogao najbolji uvod u album. Iako za sada vešto čuva detalje, jasno je da Viki ovom projektu pristupa sa posebnom pažnjom. Razlog za to je i činjenica da priprema svoj prvi studijski album nakon čak 17 godina. Reč je o izdanju koje njena publika željno iščekuje gotovo dve decenije, zbog čega pevačica ništa ne prepušta slučaju. Od izbora pesama i saradnika, preko vrhunske produkcije, pa sve do vizuelnog identiteta koji će pratiti nove numere, svaki segment pažljivo je osmišljen. Viki ne krije da joj je podrška publike najveći motiv, a upravo zbog fanova koji godinama čekaju njen novi album odlučila je da uloži maksimum kako bi sve bilo na nivou koji zaslužuju. Kako će izgledati spot i kakvu priču donosi duet sa Nerminom Handžićem za sada ostaje tajna, ali sudeći po kadrovima sa seta i produkciji koja stoji iza projekta, publiku očekuje pravo muzičko i vizuelno iznenađenje. Samo jedan detalj koji je Viki otkrila bio je dovoljan da pokaže koliko je ozbiljno pristupila ovom projektu i koliko želi da njen veliki povratak bude upamćen.