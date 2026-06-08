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Danas je produkcija u Eliti 9 preduzela nove rigorozne mere, nakon što je došlo do velikog incidenta koji je eskalirao u fizički kontakt.

Bora Santana i Anastasija Brčić ne prestaju da iznenađuju javnost, pa su tako u spavaćoj sobi, nakon verbalnog sukoba, prešli granicu prihvatljivog ponašanja.

1/4 Vidi galeriju Anastasija Brčić ponovo kažnjena u Eliti Foto: Pink Printscreen

Naime, Anastasija je fizički nasrnula na Boru, a potom je obezbeđenje moralo da reaguje.

Kažnjena šestomesečnim honorarom

Srećom, ekipa obezbeđenja se brzo umešala, te su morali da razdvajaju učesnike i spreče dalji razvoj okršaja.

Anastasija je ovim potezom prekršila jedno od najstrožih pravila u Beloj kući, a zbog toga je i Veliki šef morao da donese nove mere. Naime, Brčićka je kažnjena oduzimanjem šestomesečnog honorara zbog nepromišljenog ponašanja.

1/5 Vidi galeriju Bora Santana nije prezao od toga da pobaca sve stvari svojoj nekadašnjoj devojci Anastasiji Brčić i njenom novom dečku Muratu Asilgušinu, pa je osmah nastala pometnja u "Eliti 9" Foto: Pink

Na ovaj način, produkcija je dala do znanja da neće tolerisati bilo koji oblik agresije.

Ovo joj je šesta kazna

Anastasiji ovo nije prvi put da bude kažnjena, a i ranije su postojali razlozi za to.

Prva kazna se dogodila sredinom maja, kada joj je oduzet nedeljni honorar sa još četiri takmičarke zbog kršenja osnovnih pravila imanja. Nakon toga kazne su se samo ređale.

Nakon toga, usledila je kazna koja je nastala zbog toga što je spavala u nedozvoljeno vreme nakon muzike za buđenje, a tom prilikom joj je, takođe, oduzet nedeljni honorar.

Anastasija Brčić ulazi u Elitu 9 Foto: Printscreen

Zbog izbegavanja porodičnih obaveza i zadataka u kući, ponovo je dobila udarac na honorar.

Četvrti put, kažnjena je zato što je spavala za vreme trajanja obavezne emisije "Gledanje snimaka".

Petog puta je izgubila 5.000 evra u grupi sa Sarom i Neriom zbog ponovnog nepoštovanja pravila produkcije.

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