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Mane Ćuruvija, poznat kao Kasper, danas je bio u poseti svojoj verenici Mini Kostić u bolnici "Laza Lazarević", gde se zadržao oko sat vremena.

Nakon napuštanja bolnice, Kasper nije bio raspoložen za razgovor sa novinarima, pa je samo kratko odgovorio na pitanje kako je pevačica.

- Mina je odlično - rekao je Kasper nakon napuštanja bolnice i uputio se u nepoznatom pravcu.

Ljubav sa Kasperom

Mina Kostić svog partnera Maneta Ćuruviju upoznala je preko interneta, a sudbonosni susret desio se pre nekoliko godina kada ju je sreo na nekom nastupu ali nije smeo da joj priđe.

Kako tvrdi Kasper, od tog trenutka voleo je pevačicu, a njihova ljubavna priča počela je prošle godine kada su putem društvenih mreža stupilu u kontakt.

Mina je već posle 16 dana znala da je Mane čovek njenog života, te je nakon zvaničnog objavljivanja veze u medijima krenuo potpuni haos. Nakon što je Ćuruvija došao u Srbiju, dogodila se erupcija komentara, osuda i medijskih naslova.

Ljubavni par pretrpeo je razne pritiske, ali je branio svoju ljubav, sve do gostovanja u Amidžiju kada ju je Ćuruvija javno i zaprosio. Kostićeva nije krila sreću, te je je izjavila da jedva čeka bebu.

1/5 Vidi galeriju O Mini Kostić i Manetu Ćuruviji Kasperu, njenom emotivnom partneru, bruji ceo region Foto: screenshot pink tv

Mane je nekoliko dana kasnije otišao ponovo u Ameriku i najavio da se brzo vraća.

Pevačica je nedavno otkrila da ako ne ostane trudna prirodnim putem, upustiće se u proces vantelesne oplodnje.

- Meni Bog uvek usliši molitve, ja se nadam da će i ovog puta to čudo da se desi. Mi bi to iskreno voleli. Pogotovo on. Ja, naravno, imam devojčicu Anastasiju, to se zna - rekla je Mina Kostić i dodala:

- Ako ne bude ovako, postoji veštačka oplodnja. To ću raditi. Jako bih volela da mu rodim dete, jer bi se on upotpunio skroz na taj način - dodala je pevačica za Adria TV.

Mina Kostić već devet dana u bolnici "Lazi Lazarević"

Podsetimo, pevačica Mina Kostić je dovedena u ustanovu 31. maja, uz pratnju policije zbog pokazanih znakova agresije, a zadržana je navodno zbog teške anksioznosti.

Prema navodima, planirano je da u bolnici provede do 30 dana.

1/5 Vidi galeriju Mina Kostić puca od sreće Foto: Printscreen, Instagram

Njen verenik je zbog toga hitno došao iz Amerike, kako bi bio uz nju u ovim teškim trenucima.

Kurir.rs/Blicw