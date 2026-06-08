KASPER POSETIO MINU U BOLNICI, PA IZAŠAO POSLE SAT VREMENA! Evo šta je otkrio o njenom trenutnom stanju
Mane Ćuruvija, poznat kao Kasper, danas je bio u poseti svojoj verenici Mini Kostić u bolnici "Laza Lazarević", gde se zadržao oko sat vremena.
Nakon napuštanja bolnice, Kasper nije bio raspoložen za razgovor sa novinarima, pa je samo kratko odgovorio na pitanje kako je pevačica.
- Mina je odlično - rekao je Kasper nakon napuštanja bolnice i uputio se u nepoznatom pravcu.
Ljubav sa Kasperom
Mina Kostić svog partnera Maneta Ćuruviju upoznala je preko interneta, a sudbonosni susret desio se pre nekoliko godina kada ju je sreo na nekom nastupu ali nije smeo da joj priđe.
Kako tvrdi Kasper, od tog trenutka voleo je pevačicu, a njihova ljubavna priča počela je prošle godine kada su putem društvenih mreža stupilu u kontakt.
Mina je već posle 16 dana znala da je Mane čovek njenog života, te je nakon zvaničnog objavljivanja veze u medijima krenuo potpuni haos. Nakon što je Ćuruvija došao u Srbiju, dogodila se erupcija komentara, osuda i medijskih naslova.
Ljubavni par pretrpeo je razne pritiske, ali je branio svoju ljubav, sve do gostovanja u Amidžiju kada ju je Ćuruvija javno i zaprosio. Kostićeva nije krila sreću, te je je izjavila da jedva čeka bebu.
Mane je nekoliko dana kasnije otišao ponovo u Ameriku i najavio da se brzo vraća.
Pevačica je nedavno otkrila da ako ne ostane trudna prirodnim putem, upustiće se u proces vantelesne oplodnje.
- Meni Bog uvek usliši molitve, ja se nadam da će i ovog puta to čudo da se desi. Mi bi to iskreno voleli. Pogotovo on. Ja, naravno, imam devojčicu Anastasiju, to se zna - rekla je Mina Kostić i dodala:
- Ako ne bude ovako, postoji veštačka oplodnja. To ću raditi. Jako bih volela da mu rodim dete, jer bi se on upotpunio skroz na taj način - dodala je pevačica za Adria TV.
Mina Kostić već devet dana u bolnici "Lazi Lazarević"
Podsetimo, pevačica Mina Kostić je dovedena u ustanovu 31. maja, uz pratnju policije zbog pokazanih znakova agresije, a zadržana je navodno zbog teške anksioznosti.
Prema navodima, planirano je da u bolnici provede do 30 dana.
Njen verenik je zbog toga hitno došao iz Amerike, kako bi bio uz nju u ovim teškim trenucima.
Kurir.rs/Blicw