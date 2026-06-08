Slušaj vest

Proslava se tada dogodila u jednom resotranu na Zlatiboru kada je prisustvovalo 570 zvanica.

Jovana je tada izgledala bajkovito, spremna za svet odraslih, dok svoj veseli dečji osmeh nije skidala sa lica. Ona je pozirala sa roditeljima, a haljinom koju je ponela, odušvila je sve prisutne.

Evo kako su izgledali:

1/7 Vidi galeriju Dejan Petrović i supruga priredili spektakularan 18. rođendan ćerki Jovani Foto: Privatna arhiva

- Nadamo se da je sve spremno, poslednjih 15 dana ne spavamo zbog organizacije i svega. Oko 570 ljudi će doći, familija, prijatelji i kolege. Jovana je nama jedinica, posle naše svadbe, ovo nam je prvo veliko veselje koje pravimo. Hteli smo da pozovemo sve. Ljudi koji dolaze večeras su svi oni koji su deo mog života, par njih je sprečeno da dođu, a oni koji se nisu odazvali hvala im na tome - rekao je tada Dejan.

Jovana je ovo poželela za 18. rođendan

Ćerka našeg čuvenog trubača, po svemu sudeći, učena o pravim vrednostima, poželela je prelepu želju za svoj rođendan, a to je da svi budu zdravi.

- Želim samo da svi budemo srećni i zdravi. Mama se bavila dekoracijom, ja sam samo dodala neke stvari - otkrila je tada Jovana, a potom se njen otac nadovezao i objasnio da ih nije dugo čekao da se pripreme za slavlje.

Ovako je izgledalo njihovo gala slavlje:

1/19 Vidi galeriju U svečanoj sali na pola puta između Užica i Zlatibora Dejan i Branka su pripremili proslavu 18. rođendana svoje ćerke Jovane Foto: Zvezdana Gligorijević

- Nisam ih čekao, ja inače volim kad je sve na vreme, da nas niko ne čeka - dodao je Petrović tada.

Ništa nije slutilo na problem

Podsetimo, prema nezvaničnim informacijama, ova osamnaestogodišnjakinja je nadležnim organima prijavila da se incident dogodio u noći između petka i subote. Ona navodi da ju je tom prilikom fizički napao mladić koji je u javnosti poznat kao brat uspešnog sportiste.

Pre nego što je došlo do incidenta, Jovana je na društvenim mrežama delila video-snimke iz kuće na kojima se čuju aktuelni domaći muzički hitovi.

"Brdo mišiča udarilo dete"

Podsetimo, većina Užičana je zgrožena ovim događajem i ne mogu da veruju da neko ko je bar deset godina stariji i čija je snaga neuporediva sa snagom jedne devojke od 18 godina tako bezobzirno udari.

- Junačina! Brdo mišića udarilo dete! Kako su hrabri te su odmah pobegli sa Zlatibora - komentarišu Užičani.

BONUS video: