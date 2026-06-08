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Pevačica Mia Borisavljević je oduševila svoje pratioce na društvenim mrežama novim objavama na Instagramu i time opravdala titulu jedne od najzgodnijih dama na estradi.

Ono što posebno oduševljava jeste da Mia danas puni 42 godine, a na izgledu bi joj mnoge devojke pozavidele.

Dok je pozirala na ležaljci, na sebi je imala bikini sa leopard printom koji joj je savršeno pristao i istakao njene atribute. Pevačica je uživala u sunčanom danu i time muški deo publike ostavila bez daha.

1/4 Vidi galeriju Mia Borisavljević uživa na suncu Foto: Printscreen Instagram

Komentari na objavi su se samo ređali, a u jednom su bili saglasni - Mia izgleda izuzetno dobro.

Pevala za 50 evra

Pevačica je nedavno priznala da je postojao period života kada je pevala za malu svotu novca.

- Finansijski veliki fijasko, nijedna pesma nije prošla. I dalje sam nastavila da pevam po klubovima za 50, 60 evra, ništa se nije dogodilo. Ali tek tada nisam želela da odustanem - rekla je Mia.

1/9 Vidi galeriju Mia Borisavljević Foto: Printscreen, Instagram

– Tad sam snimila spot sa Dejanom Milićevićem, to je bio moj bunt. Po meni je to u početku karijere sve bilo lepo i perfektno, snimila sam pre toga i spot kog se se danas skoro niko i ne seća jer je bio normalan. Na promociji su svi pričali o tome da Mia Borisavljević ima bubuljicu na leđima, niko nije pomenuo ni Marinu Tucaković, ni Braju, ni Grand produkciju – prisetila se pevačica i dodala da je tada shvatila da mora da napravi nešto drugačije - govrila je Mia ranije za Grand.

O porodici

Osim što je uspešna na poslovnom polju, Mia odavno nosi titulu i jedne od najzgodnijih pevačica zahvaljujući predanim i redovnim treninzima, a često se njena publika zapita kako joj sve polazi za rukom. Ona je nedavno detaljnije pričala o svom životu.

- Dobra organizacija u životu je pola uspeha, ja sam, recimo, odrasla sa bakom koja je bukvalno bila vojnik. Nisam mogla da zamislim da ne ustanem ujutru da ne namestim krevet, ne uradim domaći i ne izvedem pse. Imala sam disciplinu po satnici od ujutru do uveče i to je nešto što je meni pomoglo da uvek imam organizaciju i u glavi i u praksi. Samo sa takvim stavom može kroz život da se postigne mnogo toga - je Mia za "Grand Online"

Ovo je ona sa svojim suprugom:

1/11 Vidi galeriju Mia Borisavljević sa Bojanom Grujićem nekad i sad Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen/Instagram

- Bojan i ja nastupamo zajedno, on mi piše pesme, ali smo zajedno i u drugom biznisu koji smo pokrenuli. Da nije tako, verovatno se ne bismo ni viđali ni sretali i onda bi tu bio problem - priznala je ona tada.

Pogledajte šta je ranije govorila za Kurir televiziju: