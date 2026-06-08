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Nakon što je pevačica Mina Kostić provela devet dana u bolnici "Laza Lazarević", oglasio se njen brat i otkrio detalje njenog zdravstvenog stanja.

Milan Ivanović, inače Minin brat od tetke je ispričao da se pevačica sada oseća bolje.

- Mogu samo da kažem da je Mina dobro i da ide nabolje, oporavlja se. Dogovorili smo se da ne dajemo druge informacije za medije, moji su mi tako rekli. Nadam se da me razumete - rekao je on za Informer.

1/12 Vidi galeriju Mina Kostić nekad i sad Foto: Marina Lopičić, screenshot pink tv, Printscrean

Kasper posetio Minu

Mane Ćuruvija, poznat kao Kasper, danas je bio u poseti svojoj verenici Mini, gde se zadržao oko sat vremena.

Nakon napuštanja bolnice, Kasper nije bio raspoložen za razgovor sa novinarima, pa je samo kratko odgovorio na pitanje kako je pevačica.

1/9 Vidi galeriju Mina Kostić i Kasper Foto: Instagram, Printscreen/Instagram

- Mina je odlično - rekao je Kasper za Blic nakon napuštanja bolnice i uputio se u nepoznatom pravcu.

Pokazivala znakove agresije

Kako je Kurir pisao, pevačica Mina Kostić primljena u psihijatrisku bolnicu "Laza Lazarević" u pratnji policije i sve vreme je ispoljavala znakove agresivnog ponašanja.

Htela da se zamonaši

Mina i Kasper upoznali su se i zavoleli preko društvenih mreža, a pokušavaju da održavaju vezu na relaciji Beograd-Njujork, dok je ona nedavno pričala o izborima muškaraca pre Maneta.

- Ja sam rešila, neću više da da dajem šanse muškarcima, završila sam sa muškarcima, ja ću da se zamonašim. Jako, jako sam bila razočarana. Ja nisam kriva za te odnose, krivi su oni, oni su bili pogrešni. Ja sam jako išla u crkvu i obilazila sam manastire, pa jesam u jednom trenutku razmišljala i da ostavim i pevanje i sve. Htela sam da idem u manastir Rakovica jer sam to i sanjala - rekla je ona, pa otkrila kako je reagovala njena ćerka kada joj je to saopštila.

1/5 Vidi galeriju Mina Kostić puca od sreće Foto: Printscreen, Instagram

Kada sam rekla Anastasiji da neću da pevam, rekla je: "Mama, šta to pričaš?". Katastrofa, kada neko hoće da vas menja i ono što vam je Bog dao, to je strašno - isticala je Mina za Adria TV.

"Vračala je da mi bude loše"

Pevačica je tokom prošle godine tvrdila da nikada nije bila usvojena, ali i da joj je pomajka Duda, koja je preminula, radila crnu magiju.

- Bilo mi je mnogo teško, mislila sam da ću umreti. Dudi sam rekla: "Hoćeš da me sahraniš živu?". Imala sam 40 kila, bila sam jako bolesna i fizički i psihički - pričala je Mina.

- Pre 16 godina dobila sam ulcerozni kolitis, to je zapaljenje debelog creva. Nije me sramota da pričam o tome. Nisam uopšte mogla da dojim dete - priznala je ranije Mina za Skandal, a potom nastavila.

1/11 Vidi galeriju Mina Kostić Foto: Kurir Televizija, Damir Dervišagić, Printscreen/Premijera

- Takva sam išla da radim, Duda ništa nije preduzela u tom trenutku. Sam Bog mi je pomogao. Nema tu šta, jednostavno, iskoristili su me i to je to. Vračala mi je da mi bude loše i zdravstveno i finansijski i u ljubavi - zaključila je tada pevačica.

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