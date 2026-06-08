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Pevačica Azra Husarkić proslavila je svoj 29. rođendan u Americi sa mužem, ćerkicom i prijateljima i to na specijalan način.

Najbliže prijatelje je okupila u jednom lokalu, a rođendan je slavila nekoliko dana.

Azra je za svoje slavlje promenila i imidž i uradila pramenove, pa pokazala svoj novi izgled, koji je oduševio mnoge.

I rođendanski kolač je bio poseban, u obliko drveta, što je Azra podelila na mrežama i napisala:

Srećan mi rođendan.

Foto: Printscrean

Ono što je posebno oduševilo je to što je za svega nekoliko dana prikupila milion za svoju novu pesmu "Sam, sam", koju je objavila na ćerkin rođendan, 24. maja.

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Azra je proteklih nedelja vredno radila i to na snimanju spotova za drugi deo albuma.

Ona je za ovo angažovala najbolji tim iz Srbije.

1/5 Vidi galeriju Azra Husarkić snimila spot gde i Kardi Bi Foto: Printscrean