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Izvorniku Milošević nemamo često prilike da vidimo u javnosti, međutim, budnom oku Kurirovog paparaca retko šta promakne, pa smo tako upecali legendarnu pevačicu u kraju Beograda u kojem živi dok u kasne sate šeta svog ljubimca.

Dobro poznato lice

Iako je bila u kućnom izdanju, u širokoj bluzi i helankama, potpuno bez šminke i sređene frizure, uočili smo njeno dobro poznato lice. Izvorinka je u kasne sate izašla iz svoje zgrade i izvela malog belog psa kako bi pred spavanje obavio fiziološke potrebe.

Nakon što su obišli kratak krug oko zgrade, Miloševićeva se vratila u svoj stan s ljubimcem, kojeg izgleda ima dugi niz godina, s obzirom na to da smo primetili da pas otežano hoda.

1/5 Vidi galeriju Izvorinka Milošević u šetnji Foto: Kurir

Prodala vikendicu koju su naprvili zatvorenici

Inače, ovo nije jedina nekretnina koju pevačica poseduje u svom vlasništvu. Jednom prilikom govorila je o tome kako su njenu vikendicu u Neresnici kod Kučeva gradili zatvorenici. Međutim, kasnije je otkrila da je tu kuću prodala jer, kako je rekla, otkako u kraju u kom je odrasla nema više njenih najmilijih, sve ređe odlazi tamo.

- Vikendica je iz perioda kad sam bila u najboljim godinama. Moj tata je rekao: "Kćeri moja, eto da ti imaš gde da se vratiš, kad dođeš preko leta, da imaš gde" - naglasila je Izvorinka i dodala.

- Sagradili su ovu vikendicu oni koji su zbog svojih nedela bili u Kazneno-popravnom zavodu u Požarevcu. To su bili zatvorenici koji su dobrovoljnim radom pravili ove vikendice - ispričala je pevačica jednom prilikom voditeljki Tamari Grujić.

- Kasnije sam je prodala, retko sam odlazila tamo i, eto, odlučila sam da prodam tu kuću - kratko je pevačica poručila tada.

1/5 Vidi galeriju Izvorinka Milošević Foto: Foto: Printscreen Youtube / RTS Zabava - Zvanični kanal, Printscreen/Pink, Kurir Televizija