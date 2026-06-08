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Naš pevač Darko Lazić sa bivšom verenicom Marinom Gagić ima sina Alekseja koji ovog septembra seda u školsku klupu.

Marina je zbog toga istakla koliko je ponosna na svog naslednika pa na Instagram profilu podelila trenutke čiste radosti. Naime, na objavi koju je postavila bio je njen sin sa kapom na glavi koja ima natpis "diplomirani predškolac". Na majici mu je bio zakačen bedž sa imenom, a srećna mama je sve to pokazala svojim pratiocima.

Foto: Printscreen

Suze u njenim očima zbog ovog momenta i sinovljevog odrastanja nije mogla da sakrije, pa je u opisu objave postavila emotikon koji sugeriše baš na radosnice.

Brojni komentari su se samo nizali, a mnogi su primetili da je mali Aleksej pokupio najbolje gene i od jednog, i od drugog roditelja. Čestitke zbog novog životnog poglavlja nisu izostavljene, pa je Marinin profil ispraćen lepim rečima koje su za njih poželeli njeni pratioci.

"Dete je srećno, moji računi su plaćeni" Marina, inače svojim objavama na društvenim mrežama sve više privlači pažnju javnosti.

1/3 Vidi galeriju Marina Gagić, bivša Darka Lazića, sa sinom na letovanju Foto: Printscreen

Prema tome, deluje da joj je fokus na stabilnosti, ali i da bude posvećena svojoj porodici i sebi.

Naime, na objavi koju je postavila nedavno, pisalo je sledeće:

- Zabavljanje je sada opciono za mene. Već sam izgradila život za koji sam se molila. Moji računi su plaćeni. Moj dom je miran. Moje dete je srećno. Ako uđeš u moj život, ne takmičiš se sa drugim muškarcem… takmičiš se sa mirom koji sam stvorila bez njega - pisalo je.

Aleksej nedavno osvojio prvo mesto

Marina uspehe svog deteta ponosno deli sa svetom. Tako je jednom prilikom objavila njegovu pobedu na memorijalnoj biciklijadi, kada je osvojio prvo mesto.

Imala burnu ljubav sa Lazićem

O njihovom odnosu se mnogo pisalo, bilo je priča i da je Lazić vara, što nikada nije potvrđeno. Dok su bili zajedno, pevač je u jednom trenutku verio i planirali su venčanje.

Darko je zaprosio na otvaranju jednog hotela u Rumi njegovih kumova. Tom prilikom Lazić se latio mikrofona. Iskoristio je priliku i obratio se Marini pred svim gostima, koja je već bila u drugom stanju.

- Hteo bih samo da kažem par reči. Da čestitam mojim kumovima na ovom hotelu. I sada je kucno taj čaš, imam par reči da kažem svojoj budućoj supruzi. Ti si moj anđeo čuvar, i nemoj da mi kažeš ne, jer nemam potrebu za tim. Imam potrebu za tobom! Da li želiš da se udaš za mene - govorio je Darko Lazić.

- Da - odgovorila je Marina.

Ovako su nekada izgledali zajedno:

1/11 Vidi galeriju Marina Gagić i Darko Lazić kad su bili u ljubavi Foto: Printscreen/Instagram

Nakon ovoga čuo se gromoglasni aplauz i ovacije svih prisutnih, a Lazić je izvadio prsten iz svog džepa i stavio ga na ruku Marine Gagić.

Marina je godinama bila Darkova verenica, sa njim je prošla kroz najtežu životnu fazu, kada je pevač imao tešku saobraćajnu nesreću od koje se oporavljao godinama.

Svi teški momenti koje su prošli zajedno doprineli su tome da je sve izgledalo kao da će par da se venča i nastavi da živi skladno. Marina je rodila sina Alekseja, ali veza sa Lazićem nije potrajala.

1/5 Vidi galeriju DARKO LAZIĆ ZA NESREĆU KRIVI SAMO JEDNU OSOBU! Pevač stalno plače, trpi nesnosne bolove: Da mogu da vratim vreme, NIKAD NE BIH ŠMRKAO! Foto: Kurir, Marina Lopičić, Dado Đilas, Damir Dervišagić

Gagićka se uzdržavala od komentara o bivšem partneru, da njihov sin to jednog dana ne bi čitao, ali bi, kako je rekla, „imala svašta da kaže“. Marina je u međuvremenu odlučila da tuži pevača zbog, kako je navedeno, neizmirivanja obaveza prema detetu.

Od raskida sa Lazićem, Marina je više puta istakla da je konačno pronašla svoj mir.

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