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Tokom redovne raspodele budžeta u rijalitiju došlo je do neočekivanog i brutalnog verbalnog okršaja između Stanije Dobrojević i Lepog Miće. Stare rane su ponovo otvorene, a starleta nije birala reči kojima se obratila cimerima.

Haos na imanju je nastao kada je Lepi Mića, tokom svog izlaganja i dodele budžeta, prvo potkačio Daču Virijevića, a onda u čitavu dramu uvukao i Staniju.

- Dača je zbog tebe napadao Aneli, da bi njoj terao inat - urlao je Mića pred crnim stolom.

Dobrojevićeva, poznata po tome da nikome ne ostaje dužna, odmah je skočila u svoju odbranu kako bi demantovala ove tvrdnje.

- To je laž, on je sa svima osim sa Asminom dobar - odbrusila je Stanija u "Eliti".

1/6 Vidi galeriju Stanija Dobrojević i Asmin Durdžić svađa Foto: Printscreen

Međutim, iskusni rijaliti igrač se tu nije zaustavio. Mića je nastavio da je provocira, upozoravajući je na to kako će se odnosi u kući tek odvijati:

- On tebe nijednom nije ukanalio, čekaj kad te bude nazvao k*rvom, narkomankom, dr*ljom... - nabrajao je on.

Vidno izrevoltirana teškim rečima, Stanija je jasno stavila do znanja da joj drveni advokati nisu potrebni i da ne želi da je iko brani.

- Mi smo dobri, ali ja bitke vodim sama! Sama se branim, niko me nije branio - besnela je ona.

Mića je potom pokušao da je "spusti" tvrdnjom da svoj život i ponašanje iz spoljnog sveta prebacuje u rijaliti, ali je to samo dovelo do Stanijinog potpunog pucanja.

Usledila je rečenica kojom je ponizila pola imanja.

- Tako me navela situacija, ali meni je ovo život, ovo mi je životna situacija! Samo sam ušla da sa Asminom rešim situaciju, to je jedini razlog mog ulaska, a ostali, vi socijalni slučajevi, ne zanimate me! - sasula im je Stanija sve u lice i time stavila tačku na ovu dramu.

Prijatelj otkrio: "Maji je Stanija od početka idol"

Najbolji prijatelj Stanije Dobrojević, Milo Foks, otvoreno je pričao o Maji Marinković.

"Ona je i sama od samog početka govorila da joj je Stanija idol", istakao je Milo za "Pink", dodajući da je Marinkovićeva samo vrebala priliku da uradi to što je uradila sa Asminom.

1/6 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen

Iako dopušta mogućnost da su Majina osećanja iskrena, Milo tvrdi da joj je afera sa Asminom ubedljivo najveća "rijaliti greška", jer ju je to vratilo korak unazad na njeno kontroverzno ponašanje iz "Zadruge 2", dok je Stanija za nju, podsetimo, rekla da je "obolela".