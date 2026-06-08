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Hrvatski biznismen Marijan Šarić svojevremeno je za Kurir Stars izneo skandalozne tvrdnje o starleti i pobednici "Zadruge 3" Ivi Grgurić.

Naime, biznismen je bio isprovociran Ivinim negiranjem njegove priče, te je tako tada odlučio da otkrije nove šokantne detalje njihove veze, pa je, između ostalog, kazao da je njegovim kolima vozila dva kilograma heroina.

Biznismen šokirao o Ivi Grgurić

1/10 Vidi galeriju Iva Grgurić nekad i sad Foto: Printscreen, Printscreen/Premijera, Printscreen/Instagram

- Sve ono što je Iva govorila o meni u medijima je totalna laž. Ja imam kompletnu dokumentaciju o svemu što govorim, ona može da priča šta hoće. Ja sam njoj hteo da pomognem iz najbolje namere jer je bila sirotinja. Bila je jedna seljančica jadna, napuštena... O tome sam već sve pričao, da se ne ponavljam. U Zagrebu kad se pomene moje ime, svako zna ko sam ja, a ono što ona sad govori o meni je jako ružno i bezobrazno. Ona je dno dna - započeo je priču tad ogorčeni Marijan, a zatim nastavio:

1/13 Vidi galeriju Iva Grgurić danas Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen

- Iva je tip devojke koja može da se dovede u vezu s podvođenjem, prostitucijom i drogom. To je ona. Ona se bavila svim tim naveliko. Pričale su mi njene prijateljice da je uzimala moj auto i da je vozila dva kila heroina. Ja nisam ni znao šta je to. Njoj je bolje da me ne spominje, jer ja u svom telefonu imam intimne snimke s njom, koja je ona snimila lično, pa je meni kasnije slala. Imam sve dokaze i od doktora kad se operisala, sve sam ja to plaćao i sve sam znao. Znam i more drugih slučajeva gde je to radila i sa drugima, ali ja mogu da tvrdim samo ono što ja lično znam. Sve te snimke ću pokazati javno vama ako bude nastavila sa svojim lažima i demantovanjem - dodao je Šarić.

On tvrdi i da je nakon njega u intimnoj vezi sa Ivom bio njegov sin, ali i mnoštvo njegovih prijatelja.

- Iva je bila i sa mojim sinom. Eto o kakvoj se ženi radi. Cela diskoteka mog sina, gde pevaju najpopularniji pevači iz Srbije, bila je s njom. Katastrofa šta je radila. Neki momci su je vodili na brod.Moj jedan moćni prijatelj se iživljavao nad njom, urinirali su po njoj. Užas! Oni su joj svi plaćali, od nečeg je morala da živi, nigde nije radila. Ja sam čist ko suza, za sve imam dokaze, nek tuži slobodno za ovo što sam rekao. Nema tu demantija nikakvog - završio je svoju ispovest iznervirani biznismen.

Iva nije htela komentarisati

Tad smo pozvali Ivu kako bismo čuli i njenu stranu priču, a ona je, čim je čula da pominjemo Šarićevo ime, poručila:

- Ne, ne, hvala lepo, neću ništa o njemu da pričam.

Iva u vezi sa Markom, krije ga od svih

1/5 Vidi galeriju Iva Grgurić pokazala dečka Foto: Printscrean

Iva Grgurić u vezi je sa Markom Nikolićem, Srbinom iz La Granža u Ilinoisu, koji je pred američkim sudovima priznao da je počinio prevaru i zbog čega je nešto više od četiri godine proveo u zatvoru. Inače, Milica Šumaković, Srpkinja koja je završila na Trampovoj listi "najgori od najgorih kriminalaca" zapravo je njegova verenica.

Budući da Milica još uvek nije deportovana u Srbiju, iako se kraj njene zatvorske kazne približava, njih dvoje nisu ni imali kada da raskinu veridbu.

Milica Šumaković je administracija Donalda Trampa stavila na listu "najgori od najgorih" kriminalaca. Tramp se ovom listom pohvalio povodom obeležavanja prve godišnjice mandata, što je svrstao u svoj uspeh u borbi protiv organizovanog kriminala.