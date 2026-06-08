Slušaj vest

Pevačica Edita Aradinović čeka dete i več je poodmakloj trudnoći, a sada je želela da pokaže svoje roditelje pa je tom fotografijom raznežila pratioce na Instagramu.

Ona je nedavno govorila i o teškim životnim okolnostima koje su je zadesile.

Nju je ova slika vratila u poršlost, a na njoj su roditelji pevačice u mladosti, a može se zaključiti da Edita izrazito likom podeća na majku.

Foto: Printscreen

- Kale i ćeva, ali bukvalno - našalila se pevačica opisom koji je postavila na ovoj objavi.

Fotografija je dobila veliku pažnju na Instagramu, a komentari o sličnosti između Edite i njene mame, samo su se nizali. Mnogi fanovi su istakli da je Edita od majke nasledila i lepotu i osmeh.

Otac ju je napustio dok je bila dete

Edita je i ranije govorila o svojoj porodici i izazovima koje je život donosio, posebno tokom njenog odrastanja.

Otac pevačice napustio je porodicu dok je bila još dete, a potom je usledio novi udarac kada je njenoj mami dijagnostikovan karcinom. Tada je počela velika borba iz koje je Editina majka uspela da izađe kao pobednik.

1/5 Vidi galeriju Edita Aradinović ponovo sama Foto: Instagram, BoBa Nikolić, Printscrean, Printscreen/Instagram

Aradinovićka nikad nije krila da se divi svojoj mami, a upravo za nju kaže da je hrabrija od svih njih zajedno, ali je smatra i životnim uzorom. Ona je, takođe, jednom prilikom za Hajp otkrila da se majka žrtvovala za njihovu porodicu.

Sa ocem 10 godina nije razgovarala

Edita je priznala da sa ocem nije imala dobar odnos i da je bila ljuta na njega nakon što je napustio porodicu. Istakla je da skoro 10 godina zbog toga nisu razgovarali.

- Skoro deset godina nismo razgovarali. Bila sam ljuta, stvarno. Bilo mi je žao jer znam koliki je potencijal. Ženi je potrebno da ima ljubav i poštovanje i sloga da deca budu dobra. Žao mi je što nismo uspeli kao porodica jer sam želela da svi budemo zajedno - iskreno je rekla pevačica jednom prilikom za Hajp.

Majka krala meso da bi prehranila decu

Edita je za pomenuti medij priznala da se dešavalo da majka par puta ukrala meso kako bi deca imala šta da jedu.

1/5 Vidi galeriju Edita Aradinović Foto: Printscreen/Instagram

- Pa to je život, stvarno, nema šta, troje dece, kako nije, dešavalo se. Ne znam sad tačno u detalje, ali bilo je - iskreno je priznala pevačica koja se ne stidi životnih izazova, već otvoreno o njima i govori.

"Sama sam sa problemima"

Pevačica sada broji sitno do porođaja, a nedavno se na tu temu javno oglasila svojim pratiocima.

Foto: Printscreen

- Sama, problema pun kamion, celulita milion. Jeste dosadan majku mu… Ali šalu na stranu, trudnice moje, nadam se da se ne opterećujete time bar ne u ovoj fazi života, jer je ova faza kratka, a nagrada ogromna! Ne znam za vas, već sam nestrpljiva da upoznam svoju ljubav. I mama već zna gde će da vodi svoju ekipu na jesen - napisala je Edita na Instagramu nedavno.

BONUS video: