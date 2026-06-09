Slušaj vest

Sofija Milošević važi za damu sa stilom i, ako je suditi po onome što kaže izbor veštačke inteligencije, jedna je od najlepših dama iz Srbije. Manekenka je sa svojim suprugom Lukom Jovićem živela na raznim luksuznim destinacijama širom Evrope, a nedavno su ipak odlučili da se vrate u rodni kraj, pa su se iz Italije preselili za Beograd.

Stalno u pokretu

Sofiju smo već nekoliko puta imali prilike da uhvatimo dok šopinguje, ispija kafu, ali je doskoro nismo sretali u društvu muškarca a da nije njen suprug. Pre nekoliko dana naš paparaco sedeo je u jednom lokalu u Knez Mihailovoj, gde je uočio Miloševićevu kako sa javnosti nepoznatim muškarcem šeta po sporednim ulicama u blizini Knez Mihailove. Ono što smo primetili jeste da su bliski, pa dok mu je manekenka sve vreme nešto pričala, on je pomno slušao.

Čudan stajling

Sofija je, međutim, iznenadila i stajlingom. Bila je skockana, ali nije dobro uklopila obuću. Iako je imala šminku, frizuru, sako i crnu haljinu od satena, na nogama je nosila japanke, koje se obično nose na plaži. Da li je to neki novi svetski trend s obzirom na to da je poznato da Miloševićeva prati modu, nismo sigurni, ali smo primetili da je dosta ljudi iz restorana pored kojeg je prošla uočilo njenu obuću.

I dok je Sofija bila opuštena, dečko koji je bio sa njom takođe je bio u kežual izdanju, u sivoj trenerci, ali na nogama je imao patike, što je bilo u skladu sa ostalim delom stajlinga. Nakon što su prošli pored restorana u kom smo mi sreli, manekenka i njen pratilac sačekali su taksi. Kada je vozilo stiglo, ušli su u njega i uputili se u pravcu Novog Beograda.

Voli skupo

Podsetimo, i prethodnog puta kada smo uhvatili manekenku u gradu takođe nam je za oko zapala njena obuća.

U pitanju su bile baletanke modela brenda "šanel" iz nove kolekcije. Cena tašnice koju je nosila koštala je 5.200 evra, dok je na nogama imala dvobojne baletanke, u bordo i roze boji, od 960 evra. Verujemo da za najobičnije japanke koje je poslednji put nosila kad smo je sreli nije pukla toliko para.

1/8 Vidi galeriju Sofija Milošević Foto: Screenshot, Instagram, Screenshot