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Jelena Maćić, bivša voditeljka "Parova", nakon završene karijere na malim ekranima, okrenula se novom zanimanju.

Naime, nakon što je prestala da radi na "Happy" televiziji, Jelena Maćić bere maline, a često se i fotografijama sa novog posla pohvali na društvenim mrežama.

1/8 Vidi galeriju Nakon što je prestala da radi na "Happy" televiziji, Jelena Maćić bere maline, a često se i fotografijama sa novog posla pohvali na društvenim mrežama. Foto: Kurir Televizija, Printscreen/Happy, Happy screenshot

- Posvećujem se malinama. Crveno zlato smo brale - napisala je tada Jelena uz fotografiju iz malinjaka.

"Moja plata na televiziji je bila 800 evra"

1/6 Vidi galeriju Jelena Maćić, bivša voditeljka "Parova", nakon završene karijere na malim ekranima, se okrenula novom zanimanju Foto: Printscreen/Happy, Happy screenshot

Jelena Maćić je, kako su pisali domaći mediji tada, prekinula je saradnju sa Hepijem, a u više navrata se tim povodom oglašavala, kada je javno govorila o tome da li je isplaćena, kao i koliko je novca zarađivala.

- Meni je "Hepi" televizija uplatila na račun sve što mi duguje. Živim u iznajmljenom stanu. Kad dođe kraj meseca ja sam na nuli. Moja plata je 800 evra - izjavila je između ostalog tada šminkerka i voditeljka Jelena Maćić.